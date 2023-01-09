«Дома лютый холод»: в Хабаровском районе многодетная семья и инвалид-колясочник замерзают в собственных квартирах

В двух квартирах в Гаровке-2 всего 11-12 градусов тепла Фото: ОНФ Хабаровского края

Лютый холод, ледяные полы, промерзшие стены, плесень и гуляющий ветер - в таких нечеловеческих условиях живут женщина с четырьмя детьми и инвалид-колясочник с супругой в Гаровке-2 Хабаровского района. От холода жители двух квартир страдают уже не один год, а бесконечные жалобы и обращения к властям ситуацию никак не меняют. Как так получилось, что в самое суровое время года температура в двух квартирах не превышает 11 градусов, «КП» - Хабаровск» рассказали в региональном отделении ОНФ.

- К нам обратились две семьи поселка Гаровка-2. Температура в жилье не поднимается выше 11 градусов. И это при включенных обогревателях! Стены промерзают и покрываются грибком, а пол ледяной. Люди обращались в домоуправление и администрацию поселения, те отправили сельчан в Хабаровский район, район снова отфутболил в местную администрацию. Мы готовим обращение в органы власти с просьбой утеплить жилье жителям поселка, - рассказали в ОНФ.

Инвалид-колясочник с супругой и женщина с 4 детьми замерзают в своих квартирах Фото: ОНФ Хабаровского края

Обе квартиры располагаются на втором этаже многоквартирного дома, снизу заброшенное помещение, бывший магазин. Эта пристройка и стала причиной жуткого холода - окна и двери в ней отсутствуют, стены просто-напросто промерзают, и весь холод поднимается в жилые помещения. Передвигаться жители двух квартир вынуждены в полном обмундировании, в теплых носках и тапочках, но в самые сильные морозы даже несколько включенных обогревателей от холода все равно не спасают.

Причина лютого холода в заброшенном помещении на первом этаже Фото: ОНФ Хабаровского края

- Из-за перепада температуры в квартире образовывается конденсат, полы начинает вести, линолеум встает буграми, и мужу тяжело ездить на коляске. Холод чувствуется очень сильно, несмотря на то, что в зале у нас длинная батарея, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Елена, жительница одной из квартир.

В октябре Елена обратилась в администрацию ракитненского сельского поселения, в ноябре приехал с осмотром глава, спустя некоторое время жителям сообщили, что материалов для того, чтобы привести в порядок помещение, нет. Затем поступило письмо с обещанием провести работы в течение двух месяцев, однако в настоящее время ситуация не изменилась. Тогда-то Елена и попросила помощи у хабаровского отделения Общероссийского народного фронта.

Плесень и грибок начали образовываться и в другой квартире, где живет многодетная семья. Муж Зарины военнослужащий, сейчас он находится в зоне проведения спецоперации, у пары четверо детей, самому старшему семь лет, средним - четыре и три года, а маленькому всего три месяца. В углу комнаты стена начала плесневеть из-за конденсата, отогревать и просушивать промерзшие стены бессмысленно. Дому требуется капитальное утепление, причем именно в том заброшенном помещении.

При любых обстоятельствах такая низкая температура дома - это ненормально, а здесь ситуация усугубляется тем, что в одной из замерзающих квартир живет инвалид-колясочник, которому трудно передвигаться, а в другой - дети, которым нужно играть, а вот одеваться потеплее совсем не хочется.

- У меня дети такие, носки мы не носим, надеть не заставишь, а полы ледяные просто. Если с утра еще плиту включаешь готовить, то становится более или менее тепло, но они ведь дети, им хочется играть... Дома вот приходится заставлять носить пижамы теплые, иначе никак. Я ходила в домоуправление, они говорят, что ждут архитектора и, мол, будут смотреть. Про плесень сказали, что это моя квартира, и я должна сама все утеплять внутри, - рассказала Зарина, многодетная мать.

Пока ситуация остается на контроле ОНФ, как стало известно редакции, 9 января сюда должны приехать представители районной администрации и, возможно, глава ракитненского сельского поселения. Как в итоге разрешится проблема, жители не знают, однако ОНФ настроен довести дело до конца.

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