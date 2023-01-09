Заметили прохожие: мужчина сидел на балке за балконом в Хабаровском крае

Мужчину снял с балкона подоспевший пожарный расчет Фото: Telegram/Komsomemsk

Отгремели новогодние каникулы, и горожане начали возвращаться к обычному темпу жизни. В первый рабочий день в Комсомольске-на-Амуре очевидцы стали свидетелями следующей картины: мужчина сидел на жердочке, выступающей с балкона дома на улице Орджоникидзе.

Неравнодушные горожане вызвали экстренные службы. Первыми на место прибыли пожарные.

- На балконе четвертого этажа выступало крепление для бельевой веревки. Именно на нем и сидел одетый в пуховик мужчина. Сотрудники поисково-спасательного отряда приехали и сразу же развернули пожарную лестницу, - рассказал «КП» - Хабаровск» Андрей Аверин, начальник поисково-спасательного отряда МКУ «Центр гражданской защиты».

Один из пожарных провел с неизвестным профилактическую беседу и смог убедить его аккуратно спуститься с опасной высоты. После того как все оказались на твердой поверхности, «человека на жердочке» передали в руки медицинским работникам. Они проверят психическое состояние экстремала.

Пользователи социальных сетей не без злорадства прокомментировали поступок жителя Комсомольска-на-Амуре:

- Просто не хотел идти на работу, - написал Алексей.

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