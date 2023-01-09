Относительно спокойные праздники: начало января в Хабаровске обошлось без ожогов от петард и травм после шампанского

Количество обращений в праздничные дни оказалось значительно ниже, чем в конце предыдущего года Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Период новогодних праздников - свободное от работы время, когда люди предаются безудержному веселью. Кто-то добирается до алкогольных напитков, которые не мог позволить себе в рабочие будни, кто-то проводит дни на катке, наслаждаясь свежим воздухом, а кто-то посвящает себя своим любимым хобби.

А вот кому в праздничные дни не до веселья - врачам, к которым попадают те, чьи новогодние приключения оказались опасными для здоровья. Всю первую неделю нового года медицинские службы Хабаровска успешно справлялись со всем потоком больных, который в этом году не совпал с пугающими ожиданиями.

- Честно говоря, ожидали, что ситуация будет посложнее, но в этом году праздники прошли относительно спокойно. Ежесуточно к нам обращались до 80 человек - это на 10-12 человек меньше по сравнению с прошлым годом. Интересно, что к нам обращались не только жители Хабаровска, но и гости города. Жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре с переломами обращались за помощью после падений, - рассказал Сергей Русин, заведующий травматологическим пунктом ККБ имени О. В. Владимирцева.

Основное количество травм в свободное от работы время люди традиционно получают в быту и во время уличных активностей. В праздники люди больше времени проводят дома, что увеличивает вероятность порезов, ушибов и прочих травм. Уличные травмы составляют около 60 процентов всех полученных повреждений. Здесь среди самых популярных врачи отмечают травмы верхних конечностей и голеностопного сустава, как правило, полученных вследствие падений на улицах.

Нынешние новогодние праздники обошлись без экстраординарных случаев, связанных с неудачным использованием петарды или недостаточным мастерством при открытии шампанского.

Сотрудникам скорой помощи в столице Хабаровского края также не приходилось жаловаться на загруженность пациентами в период январских праздников. Работа, конечно, была, но, как и в травмпункте, неделя прошла относительно спокойно.

- Пик пришелся на первые дни января, когда в сутки поступало 850 вызовов. Но это все равно гораздо ниже, чем было до праздников, когда количество вызовов доходило до 1200. Поэтому медикаментов и расходных материалов было в достатке. До начала праздников мы провели подготовительные мероприятия по возможному привлечению дополнительных бригад, но справились с потоком без их помощи, - рассказал Анатолий Шеленок, исполняющий обязанности главного врача хабаровской КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

В основном, вызовы скорой помощи были связаны с хроническими заболеваниями или травмами из-за скользких зимних дорог. Как всегда, одним из лидеров среди причин полученных травм стал алкоголь.