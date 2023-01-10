Всем по новой квартире: в Хабаровске в этом году разберутся с проблемными долгостроями

В реестре проблемных объектов осталось всего 16 домов Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Хабаровске будет полностью решена наболевшая проблема с домами-долгостроями. Обманутые дольщики и те, кто все никак не может дождаться собственных квартир, наконец смогут вздохнуть спокойно. Как рассказал в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Алексей Назаренко, начальник управления жилищного строительства минстроя Хабаровского края, только за прошлый год число проблемных объектов снизилось с 43 до 16. А уже в этом году показатель снизят до нуля. Это значит, что некоторые «замороженные» стройки снова заработают, а по тем домам, которые все же строить не будут, дольщики получат компенсации.

- За прошлый год была проведена большая работа. В начале года в едином реестре числилось 43 проблемных объекта, это 1987 квартир. За год удалось снизить этот показатель до 16. Из 16 объектов по семи федеральным фондом принято решение либо о достройке, либо о выплате компенсаций гражданам. По одному объекту у нас зашел инвестор в рамках дела о банкротстве, выкупил его и в ближайшее время приступит к строительству. Когда его сдадут, права дольщиков будут восстановлены, - рассказал Алексей Назаренко.

По оставшимся восьми объектам федеральный фонд примет решение уже в начале этого года. Дольщики либо получат компенсации, либо их дома все же будет решено достраивать. Так или иначе, власти намерены в 2023 году вплотную заняться этим вопросом и проблему решить в пользу людей.

В качестве примера Алексей Назаренко привел объекты компании «Диалог». Сроки сдачи домов были намечены на 2019-2020 годы, в итоге они были нарушены, а в прошлом году после необходимых процедур были определены новые застройщики. Стройка возобновится в ближайшее время.

Что касается компенсаций, то дольщикам стоит понимать, что выбирать между квартирой и деньгами они не могут. Если дом решено все-таки именно достраивать, то деньги выплачивать не будут. Но при этом никто не запрещает дольщику продать свои квадраты, даже на этапе строительства.

- Если же было принято решение о выплатах компенсаций, то граждане на единой электронной площадке подают документы и получают компенсации.

При этом компенсации выплачиваться будут тоже по определенным правилам. Например, если у дольщика квартира площадью больше 120 квадратных метров, то получит компенсацию он только за эти 120 квадратов и не более.

- Многие переживают, как рассчитывается компенсация, что она может быть маленькой. По правилам федерального фонда, компенсация рассчитывается как рыночная стоимость аналогичного жилья, которое расположено в данном районе застройки.

В канун Нового года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев лично подтвердил, что проблема с долгостроями в 2023 году обязательно будет решена.