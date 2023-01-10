Один раз в 50 тысяч лет: уникальная комета пронесется над Хабаровском в ближайшее время

Астроном из Хабаровска наблюдал похожее явление в 2020 году. На фото комета Neowise Фото: Евгений РЕВВА

Жители Хабаровского края и соседних регионов смогут своими глазами увидеть уникальную комету со сложным названием. C/2022 E3 (ZTF) пролетит мимо Земли уже совсем скоро: с 20 по 5 февраля. В следующий раз к планете она приблизится лишь через 50 тысяч лет. Никто из ныне живущих не застанет полет этого объекта вновь.

- Мы увидим комету при условии ясного неба. Для наблюдений подойдут самые простые бинокли, телескопы или подзорные трубы. Максимально близко к Земле она будет 1 февраля, в этот период мы ожидаем ее максимальную яркость, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Ревва, астроном.

Чтобы рассмотреть C/2022 E3 (ZTF) получше, желательно выехать за пределы города, но есть шанс, что ее будет видно и в черте. Комета будет наиболее яркой в начале февраля, но в это же время начнется новолуние. Яркий спутник Земли может помешать наблюдениям из-за сильной засветки.

- Если она действительно будет очень яркой, то можно сказать, что такое явление - нечастое. Но прогнозы могут не подтвердиться, и яркость может быть невысокой, тогда полет объекта станет весьма рядовым явлением.

Найти комету на небе труда не составит: она будет пролетать между созвездиями Малой и Большой Медведицы. Чтобы обнаружить их в небе, достаточно скачать специальное мобильное приложение на смартфон. Также, если в Хабаровске не будут стоять лютые морозы, астрономы организуют выезд за город, чтобы наблюдать комету в телескопы. Информация о предстоящем событии будет размещена в Telegram-канале Revva Astro.

СПРАВКА «КП»

Комету C/2022 E3 (ZTF) обнаружили астрономы Паломарской обсерватории 2 марта 2022 года. Во время фотографического обзора неба ученые нашли объект, который затем исследовали. Позднее подтвердилось, что это была комета. Установлено, что ее голова зеленого цвета. Исследователи предполагают, что вокруг ее головы присутствует двухатомный углерод, дающий такой оттенок. Хвост кометы типичного желтого цвета. 10-11 февраля комета пройдет в 1,5 градуса от Марса, а с 13 по 15 февраля пролетит мимо звездного скопления Гиады.

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