В Хабаровске появятся еще 10 новых ТОС

Общее число территориальных общественных самоуправлений в Хабаровском крае уже превышает 1000 Фото: Администрация Хабаровска

Популярность территориальных общественных самоуправлений в Хабаровске растет в геометрической прогрессии. На сегодняшний день в столице Хабаровского края насчитывается уже 200 ТОС, а в ближайшее время к ним присоединятся еще 10 ТОС, границы которых были утверждены на прошедшем заседании Хабаровской городской думы.

Следующий шаг для проживающих в границах будущих самоуправлений жителей - регистрация объединений в комитетах по управлению районами города, после чего новообразованные ТОС смогут претендовать на получение грантовой поддержки. А пока до 30 сентября 2022 года продолжается прием заявок на краевой конкурс, победители которого смогут реализовать свои идеи уже в 2023 году.

- Замечательно, что решения об улучшении своего двора, придомовой территории принимают неравнодушные хабаровчане. Они точно знают, что им надо сделать в первую очередь и в каком направлении идти дальше. И для реализации их идей сегодня есть много возможностей, в том числе программа по развитию территориального общественного самоуправления, - оценил активную гражданскую позицию жителей мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Хабаровск включился в развитие ТОС в 2019 году, а уже в 2020 году первые проекты стали получать поддержку в виде грантов. Всего в Хабаровском крае количество ТОС перешагнуло отметку в тысячу. Поэтому в связи с ростом популярности и увеличением количества предлагаемых проектов по благоустройству губернатор Хабаровского края увеличил финансирование программы до 250 миллионов рублей.

Основные цели предлагаемых жителями проектов - строительство детских площадок, благоустройство придомовых территорий, установка спортивных объектов, видеонаблюдения.

Те, кто мало знаком с процедурой создания ТОС, могут получить всю интересующую информацию в ходе гражданского форума «Хабаровск. Бери и делай!», который пройдет в Хабаровске 30 сентября.