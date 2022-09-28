Виктория Бондаренко: Воспитатель закладывает основу будущего ребенка

Дети получают больше знаний, когда сами вовлечены в процесс. Фото: предоставлено героем публикации

27 сентября в России отмечается день воспитателя – праздник людей, благодаря которым дети готовятся вступать в сознательную жизнь. О незаменимости детских садов и роли воспитателя в жизни ребенка рассказала заместитель директора по воспитательной работе частного дошкольного образовательного учреждения №32 в Хабаровске Виктория Бондаренко.

Нельзя сказать, что частные детские сады пришли на смену муниципальным дошкольным учреждениям, но как детский сад, оказывающий платные услуги, ЧДОУ №32, очевидно, должен иметь определенные преимущества.

- Как частный детский сад мы находимся на самообеспечении, поэтому мы просто обязаны позиционировать себя заведением, которое всегда идет на шаг впереди любого муниципального детского сада. И это не просто слова. Мы формируем группы с меньшим количеством детей, что дает нам возможность уделять больше внимания каждому ребенку. Таким образом, воспитатели не просто присматривают за детьми, но еще успевают сосредоточиться на процессе получения детьми знаний. Это помогает выявлять наиболее одаренных детей, которые позже находят себя в кружковой деятельности. Кроме того, в детском саду имеется лицензированный медицинский кабинет с медработниками, которые начинают каждый день с осмотра детей.

К передаче знаний в ЧДОУ №32 подходят, действительно, основательно. Для работы с детьми в саду имеется самое современное оборудование: сенсорный пол, ноутбуки, проекторы, экраны, интерактивные доски, смарт-ТВ. В детском саду имеются три зала для занятия спортом, музыкой, ритмикой, танцами, театральной деятельностью. Есть оборудованный учебный класс, предназначенный для подготовки воспитанников к школе, для занятий робототехникой, английским языком.

Проблему кадров частный детский сад решил по-своему, отдавая предпочтение, в первую очередь, желанию работать с детьми.

- У нас разработана такая система, что к нам приходят люди, которые хотят быть воспитателем и развиваться в этой профессии, но не имеют соответствующего образования. В этом случае мы помогаем поступить и сопровождаем их на пути развития. То есть уже несколько лет мы взращиваем кадры самостоятельно. Некоторые из тех, кто приходил сюда помощниками воспитателя, стали полноценными воспитателями. От нас они отправляются на курсы повышения квалификации, потому как мы заинтересованы, чтобы наш педагогический состав становился более квалифицированным.

Находясь с ранних лет в коллективе, ребенку будет проще адаптироваться к школе. Фото: предоставлено героем публикации

Одной из причин успешной и востребованной деятельности ЧДОУ №32 заместитель директора по воспитательной работе называет микроклимат, сложившийся внутри коллектива.

- Можно сказать, что мы здесь как одна большая семья. Важно, чтобы воспитатели, их помощники и все сотрудники ходили на работу с удовольствием. И если у кого-то возникла проблема, он всегда должен понимать, что ни один из коллег не останется в стороне. Работа с детьми зависит от эмоционального фона всего состава сотрудников. Ведь у всех нас одна цель - чтобы дети, которые переходят от нас по школам, везде были на голову лучше остальных. И на протяжении многих лет мы продолжаем получать положительные отзывы о наших детях из разных школ города. Подобно врачам, от работы которых зависит дальнейшая жизнь человека, воспитатели закладывают основу будущего ребенка.

Для достижения общей цели воспитатели меняют подход в работе с детьми, делая акцент на получении знаний опытным путем.

- Если раньше по программам мы только давали знания и проверяли, как дети их усвоили, то теперь мы даем ребенку больше возможностей самому получать эти знания. Мы подводим его к знаниям, ставим проблему и предлагаем найти пути решения этой проблемы с помощью приобретенных знаний. Можно дать ему все ответы, но когда ребенок сам пришел к решению методом проб и ошибок, тогда у него закрепляются знания. К примеру, у нас на территории есть небольшой огород, где дети сами высаживают семена, наблюдают весь процесс, и у них не остается вопроса, как из крохотной семечки вырастают, например, большие огурцы.

С каждым годом появляется все больше мнений относительно эффективности той или иной методики образования. Некоторые родители отказываются от детских садов и начинают делать выбор в пользу конкретных образовательных курсов или вовсе домашнего обучения. Однако Виктория Бондаренко уверена, что даже в 2022 году польза от детских садов остается незаменимой благодаря главному фактору - социализации ребенка.

- Приспособившись к жизни в коллективе с ранних лет, ребенку будет проще адаптироваться в школе. Если просто возить ребенка по определенным курсам, то да - знания он получит, но находиться в социуме ему будет тяжело. Дети поступают к нам в детский сад с полутора лет, и здесь они учатся жить в контакте, находить выход из конфликтных ситуаций. Получив основу в детском саду, продвижение по другим ступеням образования станет намного проще.

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