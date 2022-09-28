12 учебных мастерских появятся в колледжах и техникумах Хабаровского края к 2023 году

Фестиваль «ОбрФест.Стартап» - как один из способов показать весь перечень специальностей, нужных региону Фото: Правительство Хабаровского края

На этой неделе стартовал ежегодный профориентационный фестиваль «ОбрФест. Стартап», призванный познакомить подрастающее поколение и их родителей с наиболее востребованными в Хабаровском крае рабочими профессиями и специальностями, в освоении которых могут помочь краевые учреждения среднего профессионального образования.

Региону нужны высококвалифицированные кадры, чьими руками будут построены новые предприятия, компании и другие объекты инженерной инфраструктуры в соответствии с единой стратегией развития края, разработанной до 2030 года. При разработке стратегии краевое правительство сделало ставку на системный подход, что позволило утвердить ее в качестве главного программного документа для органов исполнительной и законодательной власти. Таким образом, человеческие, организационные и финансовые ресурсы концентрируются на решении приоритетных задач, выполнение которых способно напрямую влиять на качество жизни.

- Среднее профессиональное образование в Хабаровском крае признается одним из самых высококлассных в России, а среди субъектов ДФО мы первые. Задача краевого правительства - создать все условия, чтобы выпускники были востребованы на рынке труда и чувствовали себя уверенно на рабочих местах. Только так наша экономика продолжит развиваться, - отметил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Посодействовать выращиванию собственных кадров высокого качества должна реализация направления «Интересная работа, достойная зарплата» в рамках единой стратегии Хабаровского края. Направление, в свою очередь, подразделяется на проекты, объединенные общей целью - доступность приобретения навыков, необходимых для дальнейшего трудоустройства.

Создание образовательно-производственного кластера «Машиностроение»

В рамках проекта «Профессиональное мастерство» было решено организовать кластер «Машиностроение», который предполагает подготовку специалистов, необходимых в работе Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина. Всего, по условиям соглашения о партнерстве, в проекте будут задействованы девять профессий и специальностей. В их число входят:

Оператор станков с программным управлением;

Токарь на станках с числовым программным управлением;

Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением;

Мастер слесарных работ;

Слесарь-сборщик авиационной техники;

Аддитивные технологии;

Технология металлообрабатывающего производства;

Производство летательных аппаратов;

Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов.

Кроме того, финансовую поддержку в размере 113 миллионов рублей из бюджетов края и федерации получил губернаторский авиастроительный колледж. Выделенные средства пойдут на обновление материально-технической базы девяти мастерских. На сегодняшний день уже завершены ремонтные работы в мастерских, после чего начнется поступление и установка необходимого оборудования.

Обновление учебных заведений среднего образования

По проекту «Профессиональное мастерство» в техникумах и колледжах Хабаровского края появятся 40 мастерских, 12 из которых должны быть запущены уже в этом году:

Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания (три мастерские);

Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум имени Орехова (две мастерские);

Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса (три мастерские);

Чегдомынский горно-технологический техникум (две мастерские);

Хабаровский автомеханический колледж (две мастерские).

По окончании ремонтных работ мастерские получили новое учебно-производственное и учебно-лабораторное оборудование, что обошлось в более чем 62 миллиона рублей. Мастерские предлагают обучение по десятку компетенций, среди которых поварское дело, ресторанный сервис, парикмахерское искусство и другие.

Обучение безработных и ищущих работу граждан

Согласно краевой стратегии, до 2030 года новые навыки и знания должны получить 25 тысяч человек. На 2022 год установлен показатель в 2180 человек. Профессиональное обучение ведется в рамках проекта «Содействие занятости», входящего в национальный проект «Демография». 56 граждан проходят обучение в период действия социального контракта. Еще 406 соискателей приобретают навыки в рамках профессионального или дополнительного образования по направлению органов службы занятости населения.