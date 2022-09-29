Пожарные приехали на вызов в Комсомольске, но им пришлось тушить собственную машину

Это случилось утром 29 сентября Фото: скриншот из видео

В Комсомольске-на-Амуре утро у местных пожарных началось с неприятного инцидента. Ничего не предвещало беды, спасатели уехали на вызов, отработали, а по пути в часть у них загорелась машина.

Двигались сотрудники 13-й пожарной части на своем «Урале» по улице Ленинградской. Неожиданно из-под капота повалили клубы черного дыма, оказалось, загорелся моторный отсек. В Сети распространили видеоролики, на которых видно, как пламя полностью охватило переднюю часть машины.

- По пути следования с пожара в автомобиле произошла техническая неисправность в моторном отсеке, случилось замыкание, из-за этого пошло возгорание, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожарные не растерялись, приступили к тушению, но самостоятельно справиться не смогли. На помощь им подоспели коллеги, вместе они благополучно локализовали огонь и вскоре потушили горящую машину, изрядно залив ее пеной.

- Буквально в течение 10 минут все было ликвидировано самими пожарными и прибывшими на место подразделениями. Пострадавших нет.

Во время тушения горевшего «Урала» дорогу на улице Ленинградской пришлось перекрывать. Это слегка нарушило графики работы общественного транспорта, но в итоге ситуацию удалось разрешить, автомобиль потушен, а в ЧП никто не пострадал.

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