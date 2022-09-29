Обманули почти 200 человек: в Хабаровске осудили мошенников за хищение 239 миллионов рублей

Преступники без зазрения совести обманывали граждан на крупные суммы Фото: Иван МАКЕЕВ

Заманчивая возможность купить новую машину с аукциона или обзавестись квартирой по цене сильно ниже рыночной на деле оказалась изобретательной уловкой мошенников. Преступная группа, орудующая в Хабаровске и успевшая обмануть 194 человека на общую сумму в 239 миллионов рублей, понесла наказание. Мужчину-предводителя и двух женщин-сообщниц приговорили к лишению свободы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, Центральный районный суд Хабаровска признал группу мошенников виновной по делу о хищении и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от двух лет и шести месяцев до трех лет. Фигурантов отправят в колонию общего режима.

Во главе группировки стоял 35-летний житель Хабаровска, к преступной организации он привлек двух женщин. В период с 2008 по 2019 год они нашли компанию «Смарт Офис» и перерегистрировали ее в новую фирму - «СМАРТГАРАНТ». Новое ООО было создано как раз с целью проведения мошеннических манипуляций.

Преступная схема

Создав новую фирму, якобы специализирующуюся на участии в закрытых аукционах и торгах, мошенники обещали своим клиентам организовать покупку квартир и автомобилей по привлекательным ценам. При этом реально исполнять свои обязательства они не планировали, а только получали от людей деньги.

Всего за время преступной деятельности они причинили имущественный вред людям на сумму от 100 тысяч до 22 миллионов рублей. Схему раскрыли. Суд с позицией обвинения согласился. Группировку признали виновной.

- Они обвиняются в организации деятельности по привлечению денежных средств, при которой предоставление выгоды лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств иных лиц при отсутствии законной предпринимательской или иной деятельности, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, - пояснили в прокуратуре.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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