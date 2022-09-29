Ограбили, но дали денег на дорогу: двое хабаровчан заманили мужчину в машину, ограбили и выкинули на холод

Напускная вежливость оказалась ложью Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Преступление с элементами благородства совершили двое хабаровчан в марте прошлого года. Развлекаясь в ночном клубе, они познакомились с выпившим мужчиной и любезно предложили отвезти его на своей машине домой, только вот конечная точка маршрута была совсем не по названному адресу, а в темной подворотне.

Решив воспользоваться ситуацией, мужчины привезли нового знакомого не к нему домой, а в темный двор микрорайона «Большой аэродром». Один из них достал складной нож и, пригрозив расправой, потребовал отдать все, что у того было ценного. В результате они получили только перстень и сотовый телефон.

По неизвестным причинам мужчины решили вывезти потерпевшего за пределы города и бросить там. Но прежде чем оставить нового знакомого на пустой трассе, они вручили ему 200 рублей на обратную дорогу. Хабаровчанин около 40 минут провел на пустой дороге, изрядно замерзнув, он, наконец, встретил людей, обратился к ним за помощью и благополучно вернулся в город.

- Сотрудники отделения по раскрытию краж, грабежей и разбойных нападений уголовного розыска УМВД России по Хабаровску совместно с коллегами из городского отдела полиции №5 задержали подельников. Учитывая дерзость преступления, задерживали их при силовой поддержке бойцов Росгвардии, - рассказали в пресс-службе краевого УМВД.

Как выяснилось, телефон они успели сдать в комиссионный магазин, а перстень в ломбард. Ущерб составил 32 тысячи рублей. Потерпевший своих обидчиков опознал. На них завели уголовное дело по статье за разбой.

По решению суда они отправятся в колонию строгого режима. Одного из них приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы, а второго - к двум годам и 10 месяцам заключения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дядя, дай позвонить: в Хабаровске двое подростков ограбили и забили до смерти мужчину

Двое подростков в Хабаровске ограбили и до смерти забили мужчину (подробнее)

Житель Хабаровска украл коров, отвез на такси в соседнее село и продал знакомому по скидке

Мужчина попал под уголовное дело, ему грозит либо внушительный срок, либо штраф (подробнее)