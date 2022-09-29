Мэр Хабаровска поздравил сотрудников Роспотребнадзора с юбилеем организации

Численность сотрудников службы по стране составляет более 100 тысяч человек Фото: Администрация Хабаровска

Члены правительства Хабаровского края и администрации города Хабаровска, руководители профильных федеральных структур и многие другие собрались, чтобы поздравить с круглой датой сотрудников санитарно-эпидемиологической службы «Роспотребнадзор», которой в этом году исполняется 100 лет.

Глава Хабаровска не смог присутствовать на торжественном мероприятии лично, однако собравшиеся сотрудники управления по Хабаровскому краю и все причастные к празднику не остались без его внимания.

- От имени мэра города Сергея Анатольевича Кравчука поздравляю вас и благодарю за ваш самоотверженный труд, за верность профессии, за ежедневное решение задач по санитарно-эпидемиологическому благополучию хабаровчан, - обратилась Ольга Мильчакова, заместитель мэра города Хабаровска по социальным вопросам.

В России санитарная служба обзавелась собственной профильной структурой в начале 1920-х годов. На сегодня органы и учреждения Роспотребнадзора насчитывают более 100 тысяч сотрудников.

Что касается столицы Хабаровского края, то в 1925 году здесь появилась санитарно-бактериологическая станция, которая вскоре преобразовалась в НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора. Именно хабаровские медицинские работники в 1937 году помогли выявить причины заболевания и способы передачи клещевого энцефалита, благодаря чему вскоре был создан противоэнцефалитный иммуноглобулин.

- Огромная честь для нас сегодня отмечать эту дату и быть причастными к великой истории службы, продолжать традиции наших учителей, ветеранов, быть последователями их дела, а в чем-то - первооткрывателями на новых направлениях возникающих задач, противостоять современным вызовам и угрозам, решать задачи по сохранению, укреплению и развитию нашей службы, работать на благо сохранения здоровья населения нашего любимого Хабаровского края и нашей великой страны, - выразила слова благодарности Татьяна Зайцева, руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.