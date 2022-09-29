«Это ради наших детей»: о безопасности школьников рассказали в администрации Хабаровска

«Это ради наших детей»: меры безопасности повышают в школах Хабаровска. Тематическое фото. Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В соцсетях Хабаровска начали распространять информацию, что в школах города вводят новые ограничения на посещение родителями школ. Однако насколько информация достоверна, а меры новы - разбиралась «КП» - Хабаровск».

- У нас было запланировано родительское собрание на эту неделю, а вчера классный руководитель отменила его. Сказала, что в управлении образования запретили проводить родительские собрания, и предложила провести индивидуальные беседы, кому это необходимо. В нашей школе и до этого родителей пускали только по предварительной записи, но отмена родительских собраний нас удивила, - рассказала «КП» - Хабаровск» хабаровчанка Ольга Т.

Стоит понимать, что безопасность детей - важнейшая тема, внимание которой необходимо уделять всегда. И трагедия в Ижевске, произошедшая 26 сентября, в очередной раз доказывает это.

- Надо сказать, что школы города уже давно закрыты для посещения родителями. И это в первую очередь связано с антитеррористической защищенностью, а также с антиковидными мероприятиями. Странно, что кого-то из родителей это сегодня удивляет, - прокомментировала ситуацию «КП» - Хабаровск» Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования Хабаровска.

Татьяна Борисовна подчеркнула, что школам города лишь напомнили о мерах безопасности, которые были разработаны ранее. При этом возможность коммуникации учителя и родителя доступна.

- Во многих школах уже давно создана система, когда через классный чат в мессенджерах родитель с классным руководителем или с конкретным учителем договаривается о встрече. Данные о визите родителя записываются в журнал регистрации, который всегда лежит на вахте. Когда родитель приходит, он предоставляет свои документы, и его пропускают к учителю, или учитель сам подходит к родителю. Такой формат образовательных отношений - не новинка. Сейчас это упорядочится абсолютно для всех школ, хотя многие уже давно так делают. Мы не видим в этом никаких сложностей. Это, наоборот, упорядочение работы, чтобы родителю было удобно, и он не ждал под дверью учителя, который находится на уроке, - добавила Татьяна Матвеенкова.

В силу сложной ситуации в стране усиление контроля за исполнением мер безопасности попросту необходимо.

- Все это направлено исключительно на безопасность наших детей. Мы делаем это не для того, чтобы от кого-то закрыться. Нам надо сохранить наших детей в это непростое время, - добавила начальник управления.

Напомним, 26 сентября невменяемый вооруженный мужчина ворвался в ижевскую школу №88 и начал беспорядочную стрельбу. По информации на 28 сентября известно, что от рук выпускника школы №88 Артема Казанцева погибло 17 человек, из них 11 - дети, два охранника, вахтер и трое учителей. Более 20 человек ранены, 15 из них (13 детей и двое взрослых) спецбортом МЧС отправлены в столичные клиники.

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