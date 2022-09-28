Сергей Кравчук: «Необходимо навести порядок» Фото: Администрация Хабаровска

С 5 сентября в Хабаровске приступили к подготовке города к предстоящей зиме. Администрация города, подведомственные ей службы, а также комитеты по управлению районами полностью включены в мероприятия месячника по санитарной очистке и благоустройству Хабаровска.

В ближайшую санитарную пятницу на улицы города вновь выйдут работники учреждений и предприятий для уборки. По предварительным подсчетам, в облагораживании города принимают участие более 30 тысяч человек. В основном это специалисты жилищных организаций, комитетов по управлению районами и городского управления дорог и внешнего благоустройства.

- Перед наступлением холодов в городе необходимо навести порядок. Я уверен, что как жители, так и коллективы подключатся к этой работе. Здесь нет каких-то ограничений, каждый может привести в порядок территорию, например, рядом с домом, детской или спортивной площадкой, своим магазином или офисом, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

По данным управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска, во время генеральной уборки будет приведено в порядок 17 фасадов и цоколей, 37 контейнерных площадок, 39 скверов и площадей, отремонтировано 69 спортивных и детских площадок. В планах работа по ликвидации 53 несанкционированных свалок и очистке от объявлений 125 фасадов, опор и остановок. Кроме того, приведут в порядок дороги и газоны, а также высадят деревья.