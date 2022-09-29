Сергей Кравчук: Комфорт жителей Хабаровска зависит от привлечения инвестиций в город

Новый меморандум заключен на два года Фото: Администрация Хабаровска

Регион и все его составляющие могут встать на эффективный путь развития, только действуя сообща, в соответствии с единым вектором. Когда люди, находящиеся на руководящих должностях, понимают сложившуюся вокруг обстановку и ищут пути решения и развития, не отказываясь от поддержки, то такая работа даст плоды.

Так, накануне власти Хабаровского края и его столицы документально закрепили свое намерение продолжать плодотворное сотрудничество. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между правительством Хабаровского края, а также органами местного самоуправления края и ресурсоснабжающими организациями.

- Подписание такого меморандума - инициатива губернатора Михаила Дегтярева. Ведь привлечение инвестиций в экономику Хабаровска, Хабаровского края - это одна из основных наших задач. От этого зависит комфорт наших жителей. Меморандум позволит нам на годы закрепить наше взаимодействие: совместную работу, обмен информацией. Кроме того, инвесторы будут видеть, что есть гарантия, есть единая команда, нацеленная на результат, - прокомментировал Сергей Кравчук.

Новое соглашение упростит процесс привлечения инвесторов, которые, в свою очередь, посодействуют развитию инновационных отраслей региона. Действующий меморандум будет иметь силу в течение двух лет, после чего предусмотрена возможность его продления.

- Меморандум дает возможность нам выступать неким единым окном для инвесторов, реализующих свои инвестпроекты. В администрации города сформирована профессиональная команда, с которой можно успешно реализовывать проекты, - рассказал Андрей Дымченко, директор АНО «Агентство по привлечению инвестиций и развитию инноваций Хабаровского края».