Память Бориса Сиротина увековечат в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Дальневосточный государственный медицинский университет подал ходатайство об установлении мемориальной доски в память о профессоре Борисе Сиротине. Депутаты гордумы Хабаровска поддержали обращение, сообщает администрация Хабаровска.

Борис Залманович Сиротин выпустился из Хабаровского государственного медицинского института. В мединституте он прослужил 60 лет на различных должностях. Параллельно он защитил докторскую диссертацию, сформировал терапевтическую школу, проводил научные исследования и опубликовал в целом более 250 научных работ. За годы работы он получил пять авторских свидетельств на изобретения и патенты.

Борис Сиротин руководил защитой восьми докторских и 35 кандидатских диссертаций. Его вклад в развитие университета и города неоценим. При его участии были проведены крупные научные конференции, посвященные изучению заболеваний. Кроме этого, он занимался консультационной и организационно-методической помощью лечебно-профилактическим учреждениям всего Дальнего Востока. Именно Борин Залманович инициировал создание в Хабаровске этапной системы лечения больных с инфарктом миокарда, а также принял участие в создании диабетологического центра.

Борис Сиротин был увлечен творчеством. В 2003 году он создал музыку к гимну медицинского университета и лично его исполнил. Профессор получил звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», а его имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России». В 2010 получил звание Почетного профессора ДВГМУ.

В 2019 году, на 92 году жизни, Борис Сиротин умер.

Мемориальная доска в память о Борисе Сиротине будет размещена на фасаде здания краевой клинической больницы №2 на улице Павловича, 1Б. В данный момент в этом здании располагается кафедра факультетской терапии Хабаровского государственного медицинского института, которую возглавлял Борис Залманович Сиротин.