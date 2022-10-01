Сервисы, которые настроят на успешную учебу

Образование начало все чаще прибегать к цифровым новинкам. А помочь в этом непростом деле должна качественная мобильная связь и огромное разнообразие сервисов, которые сделают обучение не только полезным, но и приятным.

Сервисы, которые настроят на успешную учебу

Слушаю и запоминаю

Ребенка невозможно усадить за книги или заинтересовать энциклопедиями? Не беда - предложите ему послушать познавательные подкасты в приложении МТС Music. Например, более 200 выпусков подкаста «Хочу все знать» просветят школьников по многим вопросам учебной программы и даже за ее пределами - от занимательной жизни растений до символов на картинах известных художников.

Прогулка по любимому Хабаровску

Даже прогулки с детьми можно сделать гораздо интереснее. Узнать больше об истории города можно благодаря бесплатным аудиоэкскурсиям. «Городские легенды Хабаровска» представляют собой мобильный аудиогид. Авторами историй стали сами жители города. Эксперты выбрали наиболее интересные из них и составили пешие маршруты. Для увлекательного путешествия достаточно будет только смартфона и наушников. Надо всего лишь скачать приложение izi.TRAVEL и найти экскурсию «Городские легенды Хабаровска».

Отдохну и посмотрю

Отдохнуть после уроков можно за просмотром любимых мультиков или сериалов. Искать их в интернете - не всегда безопасно. Можно наткнуться на нежелательную рекламу или вредоносный сайт. Выход довольно прост - онлайн-кинотеатр KION (12+). Умные алгоритмы приложения позволяют настраивать отображаемый контент по возрасту: 0-6, 6-12 или 12-18 лет. Коллекция платформы включает в себя не только сотни фильмов, сериалов и мультфильмов в отличном качестве и с хорошей озвучкой, но и детские, спортивные телеканалы. Смотреть любимые картины и программы можно на различных устройствах: компьютере, смартфоне или планшете.

Сервисы, которые настроят на успешную учебу

«Телохранитель» для телефона

За безопасность телефона или планшета ребенка при серфинге в сети может поручиться приложение «Kaspersky Security для МТС». Оно в любой момент найдет потерянное устройство, а также позволит родителям оградить детей от нежелательных звонков и СМС, особенно со скрытых номеров.

Сервисы, которые настроят на успешную учебу

Созидаю и творю

Для творческих непосед и юных талантов уже несколько лет подряд МТС реализует благотворительный проект «Поколение М». Абсолютно каждый ребенок, вне зависимости от возраста и места жительства, может учиться новому у звезд российской эстрады и не только. Участники и сами могут стать знаменитостями. Достаточно только загрузить свои работы на сайт pokolenie.mts.ru. На площадке постоянно проходят более десятка конкурсов разных направлений: танцы, вокал, актерское мастерство и другие. Малыши и подростки, школьники и студенты - все могут стать частичкой творческого движения.