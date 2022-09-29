Михаил Дегтярев: Уровень подготовки наших студентов соответствует самым высоким стандартам

Выявлением способностей и талантов молодежи края будет заниматься Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов Фото: Правительство Хабаровского края

На площадке Универсального краевого спортивного комплекса в Хабаровске завершил свою программу фестиваль «ОбрФест.Стартап», основная цель которого - стать путеводителем в мире профессий и специальностей для будущих студентов Хабаровского края, которые еще находятся в поисках своего призвания. Учащиеся общеобразовательных учреждений, а также их родители смогли узнать, какие направления в регионе наиболее востребованы, и куда можно обратить свой взор при выборе будущей профессии.

Профессиональному образованию в регионе уделяется большое внимание, благодаря чему его уровень справедливо признан одним из высочайших в масштабах всей страны.

- Ежегодно студенты наших колледжей и техникумов побеждают в конкурсах, Национальных чемпионатах профессионального мастерства, демонстрируя высочайший уровень практической подготовки, соответствующий самым высоким стандартам, - отметил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Край занимается подготовкой квалифицированных кадров, которые в скором будущем смогут внести свой вклад в развитие и масштабирование промышленно-экономического блока региона. Строительство предприятий и запуск новых производств предусмотрены единой стратегией развития края, разработанной до 2030 года. Каждое из направлений стратегии разработано с привлечением профильных экспертов, профессионалов своего дела. В ней нашли выражение не общие слова и пожелания, а четкие и конкретные действия с конкретными показателями, которых региону необходимо достичь к четко определенным срокам.

Направление «Край здоровья. Растим будущее» отвечает за обеспечение подрастающего поколения всем необходимым, что позволит выявлять сильные стороны и развивать их.

Так, благодаря проекту «Одаренные дети» Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 2023 году ждет большое преображение. Рабочая группа уже занимается разработкой программы по оснащению и дальнейшему функционированию данного центра. В процессе формирования попечительского совета главная роль была отведена губернатору Михаилу Дегтяреву. Уже в августе 2022 года прошло первое заседание попечительского совета, где определился окончательный состав экспертного совета и обозначились приоритетные направления деятельности центра.

Кроме того, проект предусматривает дополнительные возможности укрепления здоровья с помощью создания Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления, который, согласно стратегии, должен быть введен в эксплуатацию к 2025 году. Работы по заключению концессионного соглашения с ООО «Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей» продолжаются.

Появление новых микрорайонов логично требует появления новых образовательных учреждений. В этом должен помочь проект «Новая школа», в рамках которого к 2025 году Хабаровский край пополнится пятью новыми школами. Строительство запланировано в результате заключения концессионных соглашений.

Так, в краевой столице новые школы на 1100 мест появятся в микрорайоне «Строитель», а также по улице Демьяна Бедного. Микрорайон «Ореховая сопка» получит школу на 2100 мест. Еще по 550 учебных мест будут вмещать школы в поселке Корфовский и в Комсомольске-на-Амуре. Финансирование, предусмотренное для строительства школ, будет выделено из федерального бюджета при поддержке Минпросвещения России.