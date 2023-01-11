Разворотил ворота: водитель на полной скорости въехал в забор парка в Совгавани

Ворота в плачевном состоянии Фото: Telegram/@sovgavan

Если бы «Форсаж» снимали в Советской Гавани, кадры, записанные в городском парке, могли бы претендовать на вхождение в конечный фильм. Все потому, что водитель-вандал устроил ночной дрифт на улицах города. Завершил маневр он прямиком в закрытые ворота парка «Зеленый мыс». Железная ограда такого натиска не выдержала, и часть протараненных решеток упала на дорожку.

После случившегося неизвестный остановился немного подумать, а затем поспешил сдать назад, окончательно разворотив собственную фару. Далее нарушитель скрылся с места преступления.

Чего добивался водитель, неизвестно. Либо лихачил, не рассчитал скорость машины и не учел скольжение на льду, либо же пытался попасть в закрытый парк, не зная о воротах. В любом случае закончилось все печально: забор и табличка повреждены, как и автомобиль. Найти машину труда не составило, ведь водитель припарковал ее недалеко от места происшествия, а сам пустился наутек, не желая отвечать за последствия ночных гонок.

- В данный момент проводится проверка и устанавливается личность сидевшего за рулем человека. Сообщение в полицию поступило от экипажа вневедомственной охраны, который проезжал мимо и увидел поврежденные ворота, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, представитель УМВД России по Хабаровскому краю.

Горе-водителю грозит наказание. Благодаря качественной съемке владельца машины вычислили буквально за день. На данный момент расследование продолжается.

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