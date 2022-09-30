Александр Федчишин: «Пенсионеры не понимают, почему тариф за вывоз мусора стал таким дорогим»

Депутат проводит приемы каждый второй и четвертый вторник месяца. Фото: предоставлено героем публикации

Основная задача городского депутата – работа с обращениями населения. Его заинтересованность и предприимчивость при решении проблем жителей и является показателем эффективной работы депутата, что впоследствии смогут подтвердить и удовлетворенные жители. О том, чем удалось помочь жителям в последнее время, и что еще предстоит сделать, рассказал «КП» - Хабаровск» депутат Хабаровской городской Думы по избирательному округу №7 Александр Федчишин.

Фото: предоставлено героем публикации

Будучи депутатом городской Думы, Александр Федчишин ответственно подходит к работе с населением, организовав стабильный график личного приема граждан. Так, депутат ждет всех желающих высказаться или обратиться по адресу: улица Мирная, 16, кабинет №6 каждый второй и четвертый вторник месяца с 18:00 до 20:00. Вопросы поступающих обращений касаются самых разных тем, но большая часть посвящена проблемам в сфере жилищно-коммунальных услуг.

- Не так давно обратилась жительница микрорайона «Авиагородок» по вопросу ненадлежащего исполнения своих обязательств управляющей организацией, которая не осуществляет уборку территории многоквартирного дома. Опадающая листва не подметается, а полы в подъездах моются намного реже, чем положено по графику. Контроль работы «управляек» со стороны государства является одним из направлений народной программы ЕР, поэтому мы уделяем этому особое внимание. По данному вопросу будет составлено обращение в управляющую компанию для того, чтобы они исправили недочеты, а также планируется встреча с директором управляющей организации по вопросу налаживания конструктивной работы в данном многоквартирном доме. Кроме того, жителей этого же дома волнует отсутствие ремонта в подъезде, что мы также планируем обсудить с директором.

Немалая часть обращений поступает с просьбами о разъяснении обоснованности тарифов за оказание услуг нового регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- Дело в том, что сейчас установлен тариф в размере 5 рублей за каждый квадратный метр жилищной площади, и жители считают этот тариф необоснованно дорогим. Многие из них не мусорят в таких количествах, чтобы платить по такому тарифу. Например, пенсионеры, которые бережно относятся к своему бюджету, понимают, что сейчас стали платить значительно больше, чем до прихода в Хабаровский край регоператора. Поэтому в Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края будет направлено обращение для получения разъяснения.

Планы о помощи обращающимся гражданам отнюдь не голословны – достаточно посмотреть, как уже преобразился округ с помощью последних реализованных проектов. Так, в рабочее состояние был приведен перекресток на переулке Пилотов.

Фото: предоставлено героем публикации

- Дело в том, что в Хабаровске еще остается проблема отсутствия централизованной системы ливнеотведения, в результате чего вода просто скапливается на дворовых территориях, участках частного сектора, а также застаивается на дорогах общего пользования. Кроме того, на перекрестке переулка Пилотов у нас был разбитый участок, который также нуждался в ремонте. Нам удалось договориться с Управлением дорог и внешнего благоустройства, и в течение пары месяцев ремонтные работы были завершены. В дальнейших планах - ремонт подъездной дороги к домам по переулку Пилотов, что предотвратит возможность повторного разрушения перекрестка.

Фото: предоставлено героем публикации

Доведение обращений до окончательного решения должно быть приоритетом работы депутата, даже если решение займет не один год, как произошло с ремонтом по улице Марины Расковой, который возобновился спустя год.

Фото: предоставлено героем публикации

- Я получил обращение о неудовлетворительном состоянии дорожного полотна еще в 2020 году. Тогда, после встречи с жителями, мы договорились с управлением дорог и внешнего благоустройства о реализации этого проекта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт был завершен в 2021 году, но ввиду какой-то ошибки, на тендер вышло техническое задание, где было прописано, что ремонт необходимо произвести по участку по улице Марины Расковой от дома номер 11 до дома номер 30, в то время, как по проекту ремонт должен был пройти, начиная с дома номер 1. То есть, подрядчик сделал только половину дела, но сейчас все ошибки были зафиксированы, и работа возобновилась по первоначальным условиям. В дальнейшем мы будем добиваться включения в план работ переулка Планерный, который пересекает улицу Марины Расковой, для логического завершения перекрестка.

Помимо решения проблем, находится место и приятным моментам. Так, Александр Федчишин принял участие в торжественном вручении памятных знаков семьям, прожившим в браке 50 лет и более «За супружеское долголетие». Вручение наград супружеским парам города состоялось в центре по работе с населением «Исток».

Фото: предоставлено героем публикации