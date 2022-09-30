Нона Манукян: «Гранты для учебных заведений повышают имидж рабочих профессий»

«ОбрФест. Стартап» - один из способов узнать о востребованных специальностях региона. Фото: предоставлено героем публикации

Возможностью познакомиться с самыми перспективными профессиями Хабаровского края воспользовались абитуриенты, посетив площадку профориентационного фестиваля «Обр.Фест. Стартап». Ежегодное мероприятие помогает сориентироваться тем, кто еще находится в поисках своего призвания, и узнать о специальностях, актуальных в рамках единой стратегии развития Хабаровского края.

Один из приоритетов губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева – повышение открытости работы власти. Начав работу по реализации стратегии развития Хабаровского края, власть четко обозначила всем заинтересованным сторонам, включая инвесторов и жителей, свои приоритеты на годы вперед.

Одной из важнейших отраслей, согласно стратегии, является образование, развивая которое край сможет заниматься качественной подготовкой высококвалифицированных кадров, чьи силы и навыки помогут при запуске новых производств во всех отраслях промышленно-экономического блока, а также создании инфраструктуры.

По уровню среднего профессионального образования Хабаровский край входит число лучших среди субъектов целой страны. Но достигнутые результаты – не предел, и регион продолжает реализовывать меры поддержки, чтобы подрастающее поколение приобретало все больше компетенций. Год за годом, учащиеся Хабаровского края регулярно достойно представляют регион на Национальных чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы».

- Как сотрудник техникума, я считаю проект «Молодые профессионалы» действительно работающим и меняющим жизнь техникумов и колледжей, отношение школьников к среднему профессиональному образованию. Студенты старших курсов сдают демонстрационные экзамены именно на новом оборудовании, а работодатели видят уровень подготовки, желание развиваться и работать, что помогает молодым людям быстро находить работу по душе, - отметила Нона Манукян, заместитель директора Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий по воспитательной работе.

Кроме того, колледжи и техникумы оснащаются мастерскими, где студенты смогут оттачивать навыки по той или иной специальности. Из федерального и краевого бюджетов оказывается значительная финансовая поддержка, с помощью которой осуществляется оснащение мастерских производственным и лабораторным оборудованием.

- Я своими глазами вижу, как многие учебные заведения СПО выиграли гранты и переоснастили свои лаборатории на федеральные средства. И это, прежде всего, делается, в том числе, для имиджа рабочих профессий, а это очень важно и для студентов, которые уже с первых дней учебы понимают специфику обучения.