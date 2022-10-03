Мэр Хабаровска наградил победителей конкурса «Общественное признание»

Церемония награждения победителей конкурса "Общественное признание" Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске подвели итоги конкурса «Общественное признание». Результаты огласили в Городском дворце культуры во время Гражданского форума. Имена победителей огласил мэр города Сергей Кравчук. Глава Хабаровска вручил им награды и лично поздравил каждого номинанта. Конкурс проводился при участии мэрии и Общественной палаты. Участниками тали 200 хабаровчан. В финал вышли только 20, а победили – восемь.

- Ваш труд высоко оценило жюри и жители города. Я хочу сказать вам огромное спасибо за работу на благо Хабаровска. Сегодня прошел прекрасный Гражданский форум. Награждение стало достойным финалом этого мероприятия, - сказал Сергей Кравчук.

В номинации «Горожане» выбирали победителей среди инициативных жителей города. Рассматривались кандидатуры руководителей предприятий и организаций, которые многое сделали для повышения качества жизни в Хабаровске. По итогам конкурса определили сразу трех победителей: организатор фестиваля любительского кино «Грань» Михаил Непогодин, журналист телеканала «Хабаровск» Дмитрий Павленко, директор центра детского творчества «Народные ремесла» Ольга Жученко.

В номинации «Сообщества» за победу боролись организации, объединения и учреждения города, которые принимают активное участие в социальной, общественной и волонтерской работе, внедряющие проекты, значимые для всех хабаровчан. Награды от мэра получили три организации: военно-патриотический клуб «Данко», плейбек-театр «Акварель» и благотворительная организация «ШАНС».

В конце объявили победителей дополнительной номинации «Выбор горожан». Жители краевой столицы могли отдать голоса за тех, кого они считают достойными победы. Выбор пал на Виталия Колодяжного - президента Хабаровской краевой федерации всестилевого карате зендокай и Хабаровской краевой федерации рукопашного боя. Также победу присудили АНО «Центр социальной адаптации «Независимость». Его деятельность направлена на соцпомощь и поддержку зависимых жителей и их семей, лечение зависимости, волонтерство и благотворительность.

Напомним, что главная задача конкурса «Общественное признание» - выразить благодарность и наградить неравнодушных хабаровчан. Они прикладывают много сил, внося огромный вклад в развитие города и помогая его жителям.