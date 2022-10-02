Поддали жару: в Хабаровске загорелась сауна

В момент пожара в здании находились 47 человек Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Субботний вечер 1 октября мог обернуться несчастным случаем для любителей водных процедур в одной из мини-гостиниц Хабаровска. Но после поступившего на пульт службы звонка в 19:20 к двухэтажному кирпичному зданию на переулке Промышленном экстренно выдвинулись сотрудники пожарно-спасательной службы.

В помещении, где на первом этаже расположена сауна, температура поднялась настолько высоко, что в парной началось возгорание. Еще до прибытия спасателей все 47 человек, включая 18 детей, находившиеся внутри мини-гостиницы, успели самостоятельно покинуть помещение. Без последствий смогли эвакуироваться даже те 15 человек, которые в момент возгорания находились в самой сауне.

Бригаду пожарных не пришлось ждать долго - огнеборцы прибыли в течение 10 минут и незамедлительно принялись предотвращать распространение огня на большую площадь.

- В 19:37 пожар был локализован, а через несколько минут ликвидировано открытое горение. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 20:06. Его площадь составила всего четыре квадратных метра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Работа пожарных заключается далеко не только в непосредственном тушении пожара с помощью соответствующих средств. Поэтому для того, чтобы быть уверенным, что работа по устранению возгорания была выполнена качественно, и нигде не осталось ни одного очага тления, спасателя пришлось вскрывать деревянные конструкции.

В общей сложности, в ликвидации пожара приняли участие 28 человек и 8 единиц техники. Причина возгорания и остальные детали происшествия будут выясняться в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора.

В данной ситуации обошлось без пострадавших, однако все равно не стоит забывать о соблюдении основных мер пожарной безопасности в быту.