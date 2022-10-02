Сергей Кравчук: «Мы не делимся на национальности, мы одна большая семья»

Фестиваль посвящен 85-летию Центрального района Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В честь 85-летия Центрального района краевой столицы состоялось праздничное мероприятие с участием федераций боевых искусств и коллективов Ассамблеи народов Хабаровского края.

Праздник посетили и главные лица города, среди которых мэр Хабаровска Сергей Кравчук, председатель комитета по управлению Центральным районом Хабаровска Тамара Протопопова, а также первый заместитель председателя Совета ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края» Владимир Бейк.

- Хабаровск, Хабаровский край – межнациональный регион, здесь в дружбе и согласии живут представители многих народов, религий и конфессий. Мы не делимся на национальности, мы одна большая семья. Мы патриоты и в наших детях воспитываем чувство любви и уважения к тем, кто нас окружает, - обратился со сцены Сергей Кравчук.

Кроме концертно-развлекательной программы, гостям была представлена выставка декоративно-прикладного творчества и национальной одежды, а также у всех желающих была возможность познакомиться с национальными кухнями других народов. Так, почетные гости смогли своими руками внести вклад в приготовление одного из популярнейших корейских блюд – Пибимпапа, в составе которого порядка 40 ингредиентов.

- На этом фестивале наши культурные центры представят и славянскую часть культуры народов Хабаровска и Хабаровского края, корейскую часть культуры, армянскую, и другие. Всем вам мира, добра, благополучия и успехов во благо нашей великой родины России, во благо Города воинской славы Хабаровска, - поздравил гостей фестиваля Владимир Бейк.