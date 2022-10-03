Хабаровский депутат добровольно принял участие в частичной мобилизации

Константин Головко Фото: Региональное отделение Всероссийской политической Партии «Единая Россия»

Защищать родину, бороться с нацистским интернационалом, отстаивать суверенитет и территориальную целостность страны – с такими целями и намерениями отправляются сейчас на территорию теперь уже Российских республик и областей мобилизованные жители Хабаровского края. Среди них есть и добровольцы, в том числе народные избранники – депутаты. Одним из первых принять участие в специальной военной операции решил парламентарий Константин Головко, в настоящее время он уже проходит военную переподготовку.

- Первым среди депутатов муниципального парламента города Воинской Славы на зов родины к борьбе с нацистским интернационалом, защиту людей и суверенитета России, отреагировал председатель постоянного комитета Хабаровской городской думы по городскому хозяйству, член партии «Единая Россия», Константин Анатольевич Головко, являясь прапорщиком запаса элитных войск России, потоком поколения победителей как и все мы, - рассказали городской думе.

Секйчас Константин Головко уже начал проходить курс переподготовки, а в скором времени его отправят в зону проведения СВО. Как рассказал «КП-Хабаровск» депутат гордумы Юрий Ягодин, среди парламентариев с самого начала спецоперации идут разговоры о защите страны, патриотизме, и Константин Головко особенно сильно переживал за ребят, которые участвуют в СВО.

- Отзывчивый, грамотный человек, который болеет за нашу отчизну всем сердцем и душой. Он патриот, больше года отдал службе в горячих точках. Мы знали, конечно, что Константин собирается пойти добровольцем, часто это обсуждали, что происходит, он всегда очень переживал за наших ребят. Мы ждем его домой, - говорит Юрий Ягодин.

Пока депутат будет находиться в зоне проведения спецоперации, его округ без присмотра не останется. Работа на участке продолжится – коллеги подстрахуют. Сейчас, как отмечают коллеги Константина Головко, главное, чтобы он вернулся домой целым и невредимым.

- Он входит во фракцию «Единая Россия», соответственно, мы, его однопартийцы, подключаемся к работе, подхватываем, идем единой командой. Так же как с командировками, если депутат отсутствует, коллеги ему помогают. Также будет и с округом, где работает Константин Головко - без присмотра он не останется.

Юрию Ягодину повестка из военкомата пока не приходила , однако, в случае необходимости в стороне он оставаться не намерен – если требуется, поедет в зону проведения СВО.

- Мне повестка еще не приходила, но если придет, то скрываться и прятаться я, разумеется, не стану, и после того, как будет избран руководитель в президиум, можно будет свободно идти к нашим ребятам, по курсу нашего президента – защищать родину.

СПРАВКА КП

Константин Головко – депутат гордумы по избирательному округу № 12. Родился в 1970 году, учился в Новосибирской государственной академии водного транспорта, получил высшее образование. Сейчас депутат является председателем комитета по городскому хозяйству, членом комитета по местному самоуправлению, инженером по ремонту оборудования 1 категории МУП города Хабаровска «Водоканал» и состоит в партии «Единая Россия».

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