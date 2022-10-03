Сергей Кравчук: «В центре внимания всегда - человек»

Члены Общественной палаты собрались в рамках городского гражданского форума Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В рамках городского гражданского форума «Хабаровск. Бери и делай!», в блоке «Мы делаем это!» прошло открытое заседание Общественной палаты. Тема заседания была объявлена, как «Город и горожане. О совместной работе палат и администрации города на ближайшую перспективу».

Вход на мероприятие был доступен абсолютно для каждого желающего, поэтому кроме самих членов палаты, заседание посетили заместители главы города, руководители структурных подразделений, а также активные жители города, у которых нашлись свои идеи и предложения. Главными лицами стали мэр Хабаровска Сергей Кравчук и ответственный секретарь Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов.

В заседании принял участие ответственный секретарь Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Еще недавно, подводя итоги работы последнего созыва, мы обсудили результаты работы и достижения. Теперь нас ждут новые проекты. В центре внимания всегда - человек. Та человекоцентричность, о которой мы всегда говорим, сегодня начинает прорисовываться в Хабаровске. Надеюсь, что нынешний состав продолжит славные традиции и наработки общественной палаты первого созыва и продолжит работу на благо нашего любимого города и его жителей, - обратился в приветственном слове Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Последние события, происходящие в стране, в числе которых частичная мобилизация и вступление в состав России новых территорий, не могли не отразиться на ближайшей повестке, поэтому глава города подчеркнул, что новые времена требуют новых мер. В связи с этим, мэр озвучил для рассмотрения членами общественной палаты ряд инициатив, направленных на поддержку семей, члены которой задействованы в мобилизации и в действиях на Донбассе.

В перечень мер вошли: освобождение от родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях, обеспечение бесплатным питанием учащихся в школах, обеспечение бесплатным питанием в городских оздоровительных лагерях в каникулярное время, а также единовременная материальная помощь учащимся средних специальных и высших учебных заведений в размере 20 тысяч рублей.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Мы должны понимать, что, в большинстве случаев, из семьи уходит кормилец, который зарабатывает деньги и содержит семью. У него остаются дети, которые ходят в школы и детские сады. А за все их благополучие необходимо платить именно родителям.

Члены Общественной Палаты одобрили предложенные инициативы, и, после возможных дополнений и изменений, город будет готов к их реализации с 1 ноября.

Далее председатель Общественной палаты Сергей Галицын ввел всех присутствующих в курс дел относительно истории Общественной палаты как общественного органа, ее функциях и принципах деятельности. Затем председатели комиссий и рабочих групп рассказали, чем им предстоит заниматься следующие два года. Планы касаются как анализа состояния гражданского общества с научной точки зрения, так и помощи иностранным гражданам в социально-культурной адаптации, и многого другого.

- Даже не во всех столичных городах есть такой важный коммутативный мост между властью и горожанами, как Общественная палата. Здесь собрались лидеры общественного мнения, профессионалы, которым доверяет общество. И в этом – секрет успешной деятельности палаты, - заключил Александр Точенов.