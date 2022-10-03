Хабаровские брейкдансеры стали призерами Всероссийских соревнований

Соревнования по брейкдансу Фото: министерство спорта Хабаровского края

Бэйби фриз, серкал, бэк спин, черепашка и гелик – слова, которые чаще других можно было услышать в минувшие выходные в Универсальном краевом спорткомплексе, где прошли Всероссийские соревнования по брейк-дансу. В списке победителей есть и жители Хабаровского края – в группе девушек 16-18 лет золотой медалисткой стала комсомольчанка Софья Кустова, серебро в возрастной категории 7-9 лет взяла ее землячка Нелли Козлова, а среди парней 10-12 лет бронзовым призером стал хабаровчанин Дмитрий Подольский.

Соревнования по брейкдансу Фото: министерство спорта Хабаровского края

Соревнования такого формата проходили в Хабаровске впервые. Поделиться своими фишками, показать изобретательные фризы и акробатические элементы приехали спортсмены из 12 регионов страны. Всего в баттле участвовали порядка 200 танцоров, в том числе, на мероприятие приехали знаменитые брейкдансеры - чемпион мира Константин Елисейцев и победитель Юношеских олимпийских игр Сергей Чернышев.

Соревнования по брейкдансу Фото: министерство спорта Хабаровского края

- В Хабаровске были разыграны медали в пяти возрастных группах в индивидуальном первенстве, а также два комплекта наград в командных состязаниях, - рассказали в краевом минспорте.

Соревнования по брейкдансу Фото: министерство спорта Хабаровского края

Первый день соревнований прошли индивидуальные баттлы. Победителями стали Александр Бакаржиев и Татьяна Русских. Как рассказал «КП-Хабаровск» участник состязаний Антон Лобачев, среди танцоров были ребята из Москвы, Сочи, Томска, Кирова, Казани, а также много с Дальнего Востока – с Сахалина, из Приморья и Хабаровского края. Возрастная категория состязаний – от 7 лет.

Соревнования по брейкдансу Фото: министерство спорта Хабаровского края

- Судьи все именитые, талантливые, с большим танцевальным опытом. Например, в судейской коллегии был представитель краевой столицы – Вячеслав Баранов.

Соревнования по брейкдансу Фото: министерство спорта Хабаровского края

В Хабаровском крае брейкинг активно развивается. В следующем году эта дисциплина впервые будет участвовать в Олимпийских играх в Париже. Сначала танцоры будут исполнять один танцевальный выход, получать баллы, и лучшие из них попадут в основную сетку соревнований.

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