В школах Хабаровска пройдут внеплановые проверки после трагедии в Ижевске

Внеплановые учения закончатся 14 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

Трагедия в школе Ижевска, где бывший ученик застрелил 17 человек и покончил с собой, повергла в шок буквально всех родителей и педагогов в стране. Практически каждый задумался, а достаточно ли безопасно находиться в образовательном учреждении моему ребенку? После страшного происшествия в школах начались проверки, управы стали вводить ограничения – на время занятий закрывать учреждение на замки, а посторонних людей вовсе не пускать в здания. В Хабаровске, в связи с произошедшим, инициированы внеплановые учения и проверки. Они пройдут до 14 октября.

- Тренировки будут, они пройдут во всех школах Хабаровска. Помогут их провести с отработкой действий детей и персонала правоохранители, - рассказали «КП-Хабаровск» в управлении образования города.

Проходить тренировки будут по двум сценариям: эвакуация в связи с сообщением об угрозе, и эвакуация в случае появления в помещении человека с огнестрельным оружием.

Некоторые меры безопасности уже давно приняты в хабаровских школах. Так, родители приходить могут только по предварительной договоренности с учителем. Это происходит в классных чатах. Прийти после этого в школу родитель может только при предъявлении документов, либо учитель сам приходит к родителям.

Как прокомментировала «КП-Хабаровск» одна из родительниц, запрет на посещение она считает закономерным способом обезопасить детей, а тема защиты ребенка – главное, что может волновать мать.

- После сообщений о стрельбе в школе Ижевска становится до слез страшно за детей. Пусть лучше проводятся бесконечные проверки и тренировки, и пусть школы перейдут вообще на закрытую работу. Думаю, каждый родитель считает так, - говорит хабаровчанка Наталья Г.

Трагедия в Ижевске произошла 26 сентября. В школу пришел мужчина – бывший ученик, Артем Казанцев и начал хаотично стрелять. В результате погибло 17 человек, из них 11 детей. Еще свыше 20 человек получили ранения.

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