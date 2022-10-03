Михаил Дегтярев вводит новые меры поддержки семей с мобилизованными

Губернатор дал понять, что не допустит превышения полномочий военкоматов Фото: Правительство Хабаровского края

Семьи, члены которых попали под мобилизацию, лишаются кормильца и опоры, поэтому нуждаются в различного вида помощи. Понимает это и Михаил Дегтярев, поэтому основной темой очередного заседания оперативного штаба по устойчивости экономики региона, наряду с разбором полетов по частичной мобилизации, стало внедрение социальных мер поддержки.

Так, в ходе заседания губернатор поручил министерству социальной защиты, а также комитету по труду и занятости создать в каждом районе центры поддержки семьям, которые будут помогать в решении вопросов любого уровня сложности - от доставки дров до устройства детей в детские сады.

Кроме того, ведется разработка дополнительных мер поддержки, включающих, в том числе, освобождение детей призванных военнослужащих от платы за детские сады и обеспечение школьников бесплатным питанием. Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре уже включились в реализацию данных мер, но важно объединить усилия по всему региону.

После первых недель частичной мобилизации от жителей поступил ряд жалоб на работу военкоматов. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев по указу президента России был назначен ответственным за качественное и соответствующее законодательству проведение частичной мобилизации. Глава региона отметил, что, несмотря на вызовы, которые стоят сегодня перед страной, нужно оставаться верным букве закона и не забирать всех без разбора.

- Помимо прочего, губернаторы также несут ответственность за исполнение национальных проектов, обеспечение устойчивости экономики и развития вверенного им края. Поэтому все наши действия по проведению частичной мобилизации являются взвешенными. За десять дней получили повестки и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков, из которых порядка половины уже вернулись домой, как несоответствующие критериям отбора для поступления на военную службу, - пояснил Михаил Дегтярев.

Личный губернаторский контроль за поступающими жалобами дает результат. Показательный пример – случай Виталия Даренко, который ошибочно получил повестку, так как воспитывает дочь в одиночку. На территории Хабаровского края продолжаются необдуманные действия со стороны военкоматов, однако губернатор дал понять, что в данной ситуации наглое превышение полномочий никому не добавит положительных вистов.

- Еще раз подчеркну: частичная мобилизация касается только категорий, которые утверждены министерством обороны и президентом. Все факты перегибов должны пресекаться. Так, военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко был отстранен от занимаемой должности, однако это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент.

Отдельный вопрос связан законным признанием частичной мобилизации в качестве страхового случая, что позволит военнослужащим разделаться со своими ипотечными кредитами. По словам губернатора, он уже подписал соответствующее обращение, которое направлено в правительство.

Глава региона продолжает лично следить за тем, чтобы мобилизованные бойцы из Хабаровского края имели необходимое оборудование и амуницию. Мобилизованным уже были отправлены морозостойкие спальные мешки, приборы ночного видения и квадрокоптеры.