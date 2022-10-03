Искромсал ножом товарища: мужчину задержали за нападение в Магаданской области

Сотрудники полиции задержали 40-летнего нападавшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поход в гости в поселке Синегорье Ягоднинского района Магаданской области закончился для 40-летнего мужчины арестом, а для его 44-летнего товарища - госпитализацией с серьезными травмами.

Сотрудники УМВД России по Ягоднинскому району установили, что 28 сентября в квартире жилого дома произошла потасовка между хозяином и его знакомым. Задержанный указывал на то, что он оборонялся от хозяина квартиры. Вооружившись ножом, 40-летний колымчанин нанес несколько ударов и скрылся.

Пострадавший сам вызвал скорую помощь. Прибывшая на место бригада медиков сообщила о происшествии в полицию. Следователи завели уголовное по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Максимальная санкция за такое деяние - лишение свободы на срок до десяти лет.

- В квартире произошел бытовой конфликт. Оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Позднее выяснилось, что задержанный фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разные преступления. В том числе за угрозу убийством.

Потерпевший находится в больнице в тяжелом состоянии. Расследование дела продолжается.

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