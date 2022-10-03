Евгений Чадаев: «Началось новое политическое и историческое время»

Президент России подписал договор о вхождении новых субъектов в состав России 30 сентября Фото: Правительство Хабаровского края

30 сентября 2022 года в Кремле прошла церемония подписания договоров, согласно которым, Россия приняла в свой состав четыре новых субъекта. Речь идет о Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках.

Официальное присоединение регионов к России стало возможным после проведения референдумов, в ходе которых жители своим голосом могли выразить свое желание или нежелание стать частью Российской Федерации. И после того, как на местах были подведены итоги, стороны приступили к официально-церемониальной части.

Глава государства Владимир Путин в ходе обращения подчеркнул, что субъекты воспользовались своим правом которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов.

- Во время доклада президента был продемонстрирован глубокий анализ обстановки в современном мире. Россия показала, что у нее есть свой путь, с которого она не собирается сворачивать. Теперь нам вообще нет необходимости смотреть, что подумают страны коллективного Запада. Мир изменился кардинально, началось новое политическое и историческое время, - сказал Евгений Чадаев, политолог.

По мнению политолога, четыре субъекта не вошли в состав Российской Федерации, а вернулись в Россию спустя несколько десятков лет, так как, эти земли исторически принадлежали России на протяжении веков.

В заключительной части обращения президента он заявил, что освобожденные территории сделали выбор быть со своим народом, быть с Родиной, жить ее судьбой, побеждать вместе с ней.

Жители России также выражают мнение, что с присоединением нельзя было больше затягивать.

- Сколько людей там страдали, сколько уже покинули родные земли. Сейчас, когда субъекты будут находиться в составе российской Федерации, они будут в безопасности. А после того, как территории будут восстановлены и приведены в порядок, будем надеяться, что люди вернутся на свою землю, - выразил надежду Максим Шелуханов, председатель Хабаровского регионального Совета краповых беретов ветеранов резерва.