В Хабаровске появится храм-памятник погибшим воинам в ходе СВО

Храм станет одним из центров духовной жизни Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

На протяжении всей работы в Хабаровском крае Михаил Дегтярев честно и последовательно показывает себя как патриота и воцерковленного человека. С момента вступления в должность руководителя региона он демонстрировал свое уважение к церкви, которое воспитывает и в своих детях.

Ни одно крупное мероприятие, связанное с церковью, не остается без внимания губернатора, поэтому накануне Михаил Дегтярев также поучаствовал в церемонии закладки капсулы на месте, где началось строительство храма-памятника воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери. Новое сооружение будет посвящено солдатам Хабаровского края, погибшим в ходе боевых конфликтов.

Среди бойцов, оставивших свои жизни, защищая страну, профессиональные военные, добровольцы, мобилизованные, выбравшие службу, а не попытки откосить. На родине их чествуют и помнят как героев, а пример трепетного и уважительного отношения к их подвигу задает сам губернатор.

- Храм-памятник воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери выступит символом нашей признательности воинам, павшим за Россию. Местом для всех православных людей, где мы будем вспоминать русское воинство, которое на протяжении тысячелетней истории России вставало на защиту родины, - заявил Михаил Дегтярев.

Официальный старт строительству глава региона дал совместно с митрополитом Хабаровским и Приамурским Артемием, а также врио командующего войсками Восточного Военного округа Алексеем Ртищевым. Новый храм расположится в Краснофлотском районе Хабаровска на улице Тихоокеанской.

Как отметил Михаил Дегтярев, новое сооружение станет одним из центров духовной жизни края, а также, несомненно, украсит столицу региона. Это же мнение разделяет и митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

- Сегодня, находясь на Дальнем Востоке, мы разделены с нашими воинами тысячами километров, но сердца верующих всегда с ними. Мы возводим храм, где будут свершаться молитвы о живых и небожителях, что важно не только для памяти, но и воспитания подрастающего поколения, - подчеркнул митрополит.

Строительство храма-памятника - одно из комплекса запланированных мероприятий. Следом за храмом ожидается также появление собора, аллеи памяти и учебных заведений.