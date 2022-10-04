Школы региона наполнятся праздничной атмосферой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каждый год день учителя в Хабаровском крае встречают торжественными мероприятиями, награждениями и концертами, где чествуют отличившихся учителей и дарят памятные дипломы и подарки. 2022 год не стал исключением.

День учителя 2022 число

В день праздника 5 октября в Хабаровске пройдет краевое мероприятие – в доме официальных приемов в Хабаровске состоится торжественное вручение наград лучшим работникам сферы образования.

Праздничная программа на День учителя 2022 в Хабаровске

- Состоится прием губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым лучших работников системы образования края, посвященный Международному дню учителя. Глава региона вручит ведомственные знаки отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения», «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» и других, - рассказали «КП-Хабаровск» в министерстве образования края.

А накануне в Хабаровске уже состоялось награждение местных учителей. По информации пресс-службы администрации города, торжественное мероприятие прошло в Городском дворце культуры. Во время чествования 10 молодым педагогам вручили ключи от служебных квартир.

День учителя в России

Праздновать День учителя начали еще в СССР в 1965 году. Сам праздник является международным, однако отмечают его не везде именно 5 октября. Международный праздник День учителя установлен ЮНЕСКО и подразделением ООН. Дата 5 октября является не случайной – в этот день в 1966 году приняли международную рекомендацию, регулирующую деятельность педагога - «О положении учителей».

Отмечают День учителя все, кто имеет отношение к образованию и просвещению. Всего к празднованию международного Дня учителя присоединились около 100 стран мира. Расхождения имеются лишь в форматах и днях празднования.

Поздравления День учителя

Как поблагодарить преподавателя за его работу, что подарить учителю в его праздник – личное дело каждого. Редакция «КП-Хабаровск» выяснила, что предпочитают получать педагоги от своих подопечных и собрала топ-5 не совсем обычных и оригинальных подарков на День учителя.

Подарок на День учителя

На вопрос, что чаще всего дарят на День учителя в Хабаровском крае, некоторые педагоги ответили, что цветы, ежедневники и сертификаты. Эти вещи стали уже традиционными в праздник. Как отмечают педагоги, подарки им вовсе не нужны, главное – уважение учеников и взаимопонимание с родителями. Однако в каждой школе учителей, так или иначе поздравляли и будут поздравлять и впредь, но каждый год возникает вопрос – а как можно необычно поздравить учителя, чтобы подарок запомнился на долго?

Среди необычных подарков учителя отметили абонементы на походы куда-либо, например, в спа-салон на массаж или на участие в квесте. Именно эта позиция и станет первой в нашем топ-5.

На втором месте именной торт со словами благодарности или капкейки с табличками, на которых написаны пожелания. В тот же раздел входят и съедобные букеты, наборы чая, кофе, конфет и прочего.

Третьими в списке подарков, которые удивляли учителей – именные принадлежности. Это может быть именной ежедневник, флешка с гравировкой, кожаная папка с выделанной надписью или даже именная ваза для цветов.

На четвертом месте в топ-5 подарков учителю - подготовленный заранее флешмоб с поздравлениями, в том числе, с элементами розыгрыша или квеста.

Замыкает пятерку необычных подарков на День учителя 2022 индивидуальный выпуск газеты, копирующей популярное издание. В газете можно собрать истории про учителя, которого поздравляют, новостной блок, поздравления и иллюстрации.

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