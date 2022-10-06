Наталья Экшенгер: «У МТС теперь есть собственная мобильная базовая станция»

Директор филиала МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер Фото: Сергей ПЯТКОВ

Стабильность и качество мобильной связи - вот что выбирает современный человек. Сегодня важно быть доступным и иметь возможность комфортно пользоваться сервисами и услугами, которые предлагают операторы. Однако на качество связи могут влиять некоторые факторы. Как рассказала в прямом эфире РАДИО КП директор филиала МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер, в первую очередь это оборудование оператора - та базовая станция, на которой клиент регистрируется. Стабильность соединения будет зависеть от того, на каком расстоянии она находится, особенность рельефа, городская инфраструктура. Также лучше приобретать качественные телефоны у известных ритейлеров. Важна и загрузка сети. Сколько абонентов зарегистрировано на базовой стации, какие сервисы используют, в каком объеме.

- Мы видим, как растет трафик из года в год, в том числе и количество сервисов, которым пользуются наши клиенты. Это и мессенджеры, и онлайн-кинотеатры, и потоковые видео, и соцсети. Конечно, мы работаем над качеством нашей сети нон-стоп. За последние два года провели масштабную модернизацию. На 20 процентов у нас произошел прирост новых площадок. Рассчитываю, что наши клиенты убедились и продолжают убеждаться, что мы инвестируем в сеть, развиваем ее. Мы работаем в регионе более 20 лет. Недавно с коллегами смотрели, когда была построена первая базовая станция — 1 июля 1998 года. У нас действительно есть экспертиза, стройки, развитие сети на территории несмотря на сложность рельефа Хабаровского края, его протяженность, климатические условия, состав грунта. Мы подходим системно и качественно к развитию стройки.

Как сообщила эксперт, важно иметь источники резервного электропитания на сети. Это финансово затратная история. За последние два года заменили более тысячи аккумуляторных батарей в 19 районах Хабаровского края и Еврейской автономной области.

- В следующем году есть также планы по замене АКБ. Плюс мы обновили переносимые дизель-генераторные устройства. Если, условно, в каком-то населенном пункте отключили свет, наша базовая станция будет работать от аккумуляторных батарей. Дальше мы привезем генераторы и сможем представлять нашим клиентам услугу связи. В прошлом году мы защитили проект, и к нам пришла мобильная базовая станция. Мы можем в определенных локациях развернуть сеть, и дать связь.