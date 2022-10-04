Угрожал топором и воткнул нож в ногу женщине: житель Магадана мучал соседей по общежитию за отказ выпить

Житель Магадана отправится на два с половиной года в колонию общего режима Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Любитель горячительных напитков из Магадана предстал перед судом за совершение двух преступлений небольшой тяжести. Однако это все равно стало основанием для отправки 28-летнего мужчины в колонию.

В ноябре 2020 года колымчанин в коридоре общежития на Якутской в Магадане пригласил своего соседа присоединиться для совместного распития алкогольных напитков. Получив отказ, осужденный не смог его принять. Молодой мужчина начал оскорблять оппонента, а позже замахнулся на него предметом, который внешне был похож на топор. Также он высказал угрозу убийством.

- Потерпевший воспринял ее реально. У него имелись основания ее опасаться, потому что имел серьезные проблемы со здоровьем. Это и послужило причиной написания заявления в полицию, - рассказала «КП» - Хабаровск» Надежда Чернова, исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Магаданской области по взаимодействию со СМИ.

Почти год спустя колымчанин вновь попал в поле зрителей правоохранителей. И вновь все произошло под воздействием алкоголя. Бытовой конфликт произошел с сожительницей подсудимого. В завязавшейся потасовке мужчина нанес своей подруге ножевое ранение в левое бедро.

- В первом случае сосед после получения угрозы обратился в полицию. Всех участников конфликта доставили в отдел. Задержанный мужчина не сознавался в том, что ему вменили. Доказать причастность удалось только следственным путем благодаря профессионализму и скрупулезности сотрудников, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Во втором случае полицейские приехали на место происшествия после вызова от соседей. Они поведали сотрудникам, что задержанный в нетрезвом состоянии бывает достаточно агрессивным.

Суд поддержал обвинение прокуратуры и вынес приговор по двум статьям - угроза убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью, которое вызвало кратковременное расстройство здоровья. По совокупности преступлений подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года в колонии общего режима.

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