Сергей Кравчук: «Библиотеки Хабаровска преобразовываются в социокультурные пространства»

На модернизацию библиотеки было выделено более восьми миллионов рублей Фото: Администрация Хабаровска

Очередная библиотека, входящая в систему массовых библиотек Хабаровска, стала современным многофункциональным учреждением после реконструкции, которая прошла в рамках национального проекта «Культура».

Заведение, ранее предназначенное только для чтения книг, теперь предлагает детям возможность развиваться с помощью интерактивных игр, а взрослым – искать необходимую информацию в интернете. Кроме того, под продолжительные и увлекательные беседы и лекции отведены специальные площадки. Также среди обновлений стоит выделить театральную зону.

Обновленную библиотеку по улице Пионерской первыми посетили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин и мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

- Благодаря участию в национальном проекте «Культура» сегодня наш город получил такую прекрасную библиотеку. Надеюсь, что и в дальнейшем при поддержке губернатора и правительства региона, библиотеки Хабаровска будут преобразовываться в социокультурные пространства, - отметил Сергей Кравчук.

Общий объем вложений в модернизацию библиотеки составил более восьми миллионов рублей, пять из которых объект получил из федерального бюджета. Эти средства были направлены на оснащение материально-технической базой. В частности, удалось приобрести интерактивный комплекс, предназначенный, в том числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Еще три миллиона, которые выделила мэрия Хабаровска, пошли на ремонт потолка, замену окон и электроосвещения.

Глава региона, в свою очередь, отметил, что курс, взятый на приведение библиотек в современный вид, продолжится, и немалый вклад в эту работу вносит администрация Хабаровска.