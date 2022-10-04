Михаил Дегтярев: «Готовы поддержать спрос на экологически чистое жилье»

Площадь построенного индивидуального жилья - 80 квадратных метров Фото: Правительство Хабаровского края

Приступив к работе в Хабаровском крае еще два года назад, губернатор Михаил Дегтярев четко обозначил приоритеты региональных властей. Один из них – решение проблемы дефицита качественного и современного жилья. При этом, уловив запрос от людей, власти предложили решать ее не только за счет развития строительства многоквартирных домов, но и создания условий для повышения доступности индивидуального жилья.

Так, краевые власти взялись за реализацию флагманского проекта «Дом Дальневосточника», первые результаты которого уже можно увидеть, посетив село Мичуринское. Накануне глава региона отправился в населенный пункт, чтобы также лично убедиться в уровне качества проделанной работы и преимуществах индивидуального жилого дома.

Первый дом площадью 80 квадратных метров, построенный из бруса, был возведен всего за два месяца.

- Теперь наша главная задача – саккумулировать все средства различных государственных программ и банковских предложений в направлении малоэтажного строительства из местных материалов. Уверен, что спрос на такое экологически чистое жилье со стороны граждан будет, а мы его поддержим! - с оптимизмом отметил Михаил Дегтярев.

Налаживание производственного процесса будет осуществляться в рамках созданного промышленно-строительного кластера. Региональный проект предполагает как возведение домов, так и производство стройматериалов. Будущие постройки планируется реализовывать по шести вариантам, подготовленным Проектно-строительным институтом. А соглашение, заключенное с единым институтом жилищного строительства «ДОМ.РФ» гарантирует финансовое обеспечение проекта для самых разных категорий населения.

Все интересующиеся индивидуальным жильем могут получить подробную информацию на сервисе «СТРОИМ.ДОМ.РФ», также разработанном корпорацией. Чтобы узнать условия и другие детали, нужно найти вкладку «Дом дальневосточника» на сайте федерального ресурса.

В качестве альтернативы деревянному домостроению, в настоящее время рассматривается возможность серийного производства с помощью хабаровского завода железобетонных изделий.