Александр Федчишин: «Миллион – совсем небольшая сумма в рамках избирательного округа»

Депутат берется за любые обращения - от состояния дорог до работы детских садов Фото: Сергей ПЯТКОВ

Наивно полагать, что в таком большом городе, как Хабаровск, разом могут быть решены все проблемы. Чем больше депутат контактирует с населением, тем с большим количеством обращений приходится иметь дело. О том, что волнует жителей города, и какими средствами планируется решать имеющиеся проблемы, на РАДИО КП рассказал депутат Хабаровской городской Думы по избирательному округу №7 Александр Федчишин.

Разобраться, каким образом хабаровчане могут приступить к реализации своих идей и чьей помощью можно заручиться в этих вопросах, жителям предложил гражданский форум «Хабаровск. Бери и делай!», прошедший в краевой столице 30 сентября.

- Форум стал актуальной панорамой возможностей для реализации идей. На площадках форума можно было встретить представителей бизнес-сферы, администрации, депутатов, а также активных жителей города. Кроме того, на одной из площадок выступал и депутат нашей городской думы, рассказав о методах реализации и механизмах действия нашумевшей инициативы - «Депутатского миллиона».

Ожидается, что инициатива, предложенная мэром города Сергеем Кравчуком, может вступить в силу с начала 2023 года. А пока не утихают обсуждения о целесообразности выделения миллиона депутатам и реальной пользе, которую может принести данная идея.

- На данный момент нет какого-то правоустанавливающего документа о том, как использовать этот миллион, но обсуждается вопрос, кто будет распорядителем этих денежных средств. Большинство делает выбор в пользу управления дорог, так как 80% всех обращений, так или иначе, связаны с деятельностью данного ведомства. Ну и кроме того, ремонт и строительство автомобильных дорог выделено как одно из приоритетных направлений в народной программе «Единой России», и мы следуем выбранному направлению, уделяем большое внимание транспортной инфраструктуре. В целом, идея с «Депутатским миллионом» поддерживается депутатами, однако, по моему мнению, много добрых дел на этот миллион сделать вряд ли удастся. В связи с этим, от комитета по управлению Железнодорожным районом поступило предложение - объединить сумму, которую получат все девять депутатов в округах, расположенных в пределах района, и направить ее на общие совместные цели. Конечно, в таком случае высока вероятность конфликта интересов. Но, как взрослые люди, надеюсь, мы будем приходить к общему решению, и отдавать приоритет действительно проблемным точкам. Даже в рамках избирательного округа миллион – совсем небольшая сумма. Может получиться так, что депутат потратит его на мелкие запросы еще в январе. Поэтому, конечно, было бы лучше и продуктивнее работать, если бы фонд был крупнее.

Ни один из депутатов еще не получил заявленных средств, но среди жителей уже поднялся ажиотаж. На сегодняшний день одной из наболевших проблем на округе №7 является ремонт участка дороги в районе Памятника партизанам. Проект уже несколько лет находится в разработке управления дорог и внешнего благоустройства и к первому этапу реализации планируется приступить в 2023 году.

- Дело в том, что сейчас, когда мы едем в сторону центра, дорога состоит из двух полос, на одной из которых собираются большие пробки. Поэтому, согласно проекту было принято решение сделать две полосы прямые и одну с уходом направо, которая не будет перекрывать другие полосы, а также перенести светофор ближе к перекрестку. Проект позволит нам увидеть разгруженную улицу, и я не меньше остальных жителей заинтересован в его скорейшей реализации.

Хабаровск густо заселен семьями с детьми, чьи родители, разумеется, желают им всего наилучшего. Поэтому от недовольных родителе временами поступают обращения о работе дошкольных учреждений. Так, Александр Федчишин взял в работу обращение по детскому саду № 100, расположенному по улице Лазо.

- От родителей поступило коллективное обращение, которое касалось нескольких вопросов, в числе которых текучка персонала и несоблюдение санитарных норм. Конечно, со всеми этими вопросами должны разбираться специалисты, в то время как моя задача – обратить внимание на проблему, составить запрос и направить в ответственный орган, где уже дадут разъяснение, почему происходят те или иные действия, и насколько они приемлемы. Депутат является посредником между властью и жителями, потому что не всегда бывает возможность найти общий язык, ввиду занятости исполнительного органа либо родителей. Поэтому когда приходит депутат, он представляет не конкретного жителя, а целый округ. В ближайшее время мы попытаемся съездить на место, чтобы изучить проблему с обеих сторон - со стороны исполнительного органа и со стороны родителей.