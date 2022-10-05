Сергей Кравчук: «Спасибо педагогам за преданность избранному делу»

Всемирный День учителя ежегодно отмечается 5 октября Фото: Администрация Хабаровска

4 октября, в преддверии Всемирного Дня учителя, педагоги Хабаровска приняли участие в торжественном приеме, посвященном светлому празднику. В Городском дворце культуры собрались руководители и преподаватели школ, учреждений дополнительного образования, заведующие и воспитатели детских садов, а также ветераны, отдавшие профессии педагога десятки лет.

С профессиональным праздником гостей поздравили представители Законодательной думы края и городской думы, а также сотрудники министерства образования и науки. Более 60 наиболее отличившихся представителей профессии кроме слов благодарности получили почетные грамоты и дипломы.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул, что уровень образования в Хабаровске справедливо считается одним из самых высоких в масштабах всей страны, о чем, в частности, свидетельствуют результаты прошедшей итоговой аттестации.

- В этом году достигнут 31 стобалльный результат, 149 выпускников школ города получили от 95 баллов и выше, заслужив право на именную денежную премию имени Николая Ивановича Гродекова, 184 выпускникам вручены аттестаты с отличием. Это блестящий результат работы хабаровских педагогов за прошедший учебный год. Спасибо вам за преданность избранному делу, за терпение и мудрость, - обратился глава города.

Самыми счастливыми участниками приема стали десять педагогов, которые получили ключи от служебных квартир лично из рук мэра города. Свое жилье досталось и семье преподавателей, которые, будучи переселенцами из Мариуполя, прибыли летом в столицу Хабаровского края.

- Выдача служебных квартир - пожалуй, это самая эффективная мера поддержки педагогов. Что сегодня нужно для хорошей комфортной жизни? В первую очередь - работа и жильё. Когда у человека это жильё есть, он, естественно, с радостью идет на работу, с радостью возвращается в свой уютный дом, - заявила Татьяна Матвеенкова, начальник городского управления образования.

А после завершения торжественной части поздравить хабаровчан на сцену вышел Стас Пьеха.