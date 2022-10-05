Щели в окнах толщиной с палец: дети вынуждены играть на ледяном полу в детсаду Биробиджана

Щели в окнах толщиной с палец Фото: скриншот из видео

Гигантские щели в окнах и ледяной пол обсуждают родители воспитанников детского сада №28 в Биробиджане. В соцсетях распространилось видео, на котором видно, что окна в дошкольном учреждении пора не просто утеплять, а менять в целом.

На кадрах видно, что между деревянной оконной рамой и стеклом широкая щель, толщиной с палец, которую заклеивают малярным скотчем. Между стенами и рамой также широкие щели. При этом отопление в детском саду еще не дали. По словам родителей, окна обещал заменить еще бывший мэр Биробиджана Александр Головатый.

- Да, окна у нас старые. Зданию уже 35 лет все-таки. Сейчас в группе холодно, потому что пока не дали отопление. Вообще деньги на окна никогда не выделялись. Бюджет планируется на год и на эти цели средства не закладывались, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Как только информация об этом появилась в городских пабликах, родители детсадовцев со всего города подключились к обсуждению других проблемных учреждений для дошколят.

- В детском саду №50 тоже самое. Только в одной группе кто-то из родителей помог, вставил пластиковые окна. А все остальные деревянные, - прокомментировала Ольга, жительница Биробиджана.

Родители жалуются на частые болезни детей из-за сложившейся ситуации.

- Родители платят за садик, сдают деньги на ремонт. Если бы мой ребенок хотя бы половину месяца без пропусков проходил, то было бы хорошо. А так постоянно болеет. Выздоровел, неделю походил и снова заболел, - рассказал «КП» - Хабаровск» Андрей (имя изменено - прим.ред.), отец ребенка, который ходит в детский сад №28.

На обращение в управление образование мэрии Биробиджана ответа пока не последовало. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Могут погибнуть во сне: потолок в детсаду Биробиджана на грани обрушения

Здание детского сада в Биробиджане находится в аварийном состоянии (подробнее)

Развели антисанитарию: тараканов в школьной столовой нашли жители Хабаровского края

Школа в Бикине избавилась от тараканов по требованию прокуратуры Хабаровского края (подробнее)