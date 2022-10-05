Смерть за поворотом: страшное ДТП произошло на трассе «Уссури» в Хабаровском крае

Водитель насмерть сбил пешехода Фото: Telegram/DPS_HAB

Неожиданная встреча автомобиля и пешехода состоялась на 58 километре автодороги А-370 «Уссури» в районе имени Лазо Хабаровского края в темное время суток. Последствия оказались трагичны - пешеход погиб на месте.

48-летний водитель «Тойоты Марк 2» двигался из Владивостока в Хабаровск. Он проехал между поселками Переяславка-1 и Переяславка-2, как вдруг на неосвещенном участке пути оказался пешеход в камуфляжном костюме. Причем на самой проезжей части.

- Владелец транспортного средства допустил столкновение с 49-летним пешеходом. От полученных травм мужчина погиб до приезда скорой помощи. После вызова сотрудников ГИБДД, на место происшествия прибыла оперативная группа, которая опросила водителя, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей Блинов, инспектор ГИБДД по Хабаровскому краю.

Разбираться с причинами наезда предстоит органам предварительного следствия. Назначенные экспертизы помогут узнать, возможно ли было уйти от столкновения. Этот процесс займет месяц, после чего установят виновника происшествия.

Представители ГИБДД напоминают пешеходам быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Перед началом движения следует убедиться в безопасности. Также рекомендуется иметь на одежде светоотражающие элементы.

Водителям же стоит быть осторожными при совершении маневров. Ведь от умения правильно ориентироваться в дорожной ситуации могут зависеть жизни и здоровье других людей.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Нулевая видимость: снегопад парализовал движение на дорогах в Магаданской области

Трассу между Ларюковой и Усть-Среднеканом перекрыли из-за плохих погодных условий (подробнее)

Утонула в машине: в Николаевском районе женщина съехала с дороги в Амур и не смогла спастись

Женщина погибла в машине, съехав с дороги в реку в Николаевском районе (подробнее)

Велосипедист погиб в аварии в Комсомольске-на-Амуре

Автомобиль сбил идущего по проезжей части мужчину (подробнее)