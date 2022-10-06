Михаил Дегтярев: «В образовательных учреждениях края сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал»

Сегодня в регионе трудятся около 24 тысяч педагогов Фото: Правительство Хабаровского края

В столице Хабаровского края прошел официальный прием в честь Международного дня учителя, который ежегодно отмечается 5 октября. Лучших представителей профессии «Педагог» со всего региона за их труд и достижения поблагодарил лично губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В Доме официальных приемов собрались приглашенные педагоги средних и высших учебных заведений, центров дополнительного образования, воспитатели детских садов – все те, кто продемонстрировал выдающиеся результаты в передаче знаний и навыков.

После слов поздравления губернатор приступил к вручению наград. Так, учитель физкультуры комсомольской Школы № 1 - краевого общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные программы, Ирина Ведерникова получила знак отличия «Отличник просвещения». А сразу два преподавателя из школ района имени Лазо Любовь Стенькина и Татьяна Шереметьева стали обладателями знака «За верность профессии». Кроме того, пятеро специалистов своим усердием и профессионализмом заслужили звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

На сегодняшний день регион насчитывает порядка 24 тысяч действующих педагогов. Губернатор в приветственном слове отметил, что профессия педагога, несмотря на все, остается востребованной среди молодого поколения.

- Без преувеличения можно сказать, что в образовательных учреждениях сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Каждый год отрасль пополняется молодыми кадрами. Так, в новом учебном году к работе приступили более 380 специалистов, - рассказал Михаил Дегтярев.

Поддержку мотивации на должном уровне обеспечивают действующие в регионе меры, среди которых «подъемные» молодым специалистам, льготы по коммунальным платежам на сельских территориях, образовательные кредиты.

Педагоги, безусловно, заслуживают всяческой поддержки и благодарности, о чем говорят результаты учеников Хабаровского края. В этом году 39 раз учениками региона был достигнут максимальный балл по ЕГЭ. В общей сложности 389 выпускников по итогам года получили аттестат с отличием. Педагоги также не стоят на месте и постоянно развиваются. Регулярно специалисты с призами и победами возвращаются с престижных всероссийских конкурсов профессионального мастерства.