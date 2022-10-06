Проезд только для избранных: хабаровчанам перекрыли дорогу к частному сектору. Фото: телеграм-канал ДПС Контроль-ХабароVск

Очередной случай, когда люди сами решают, кто, как и где будет ездить в Хабаровске. В районе онкоцентра жители частного сектора закрыли проезд через него для остальных людей. Горожане возмущены тем, что удобный маршрут остался доступен лишь для владельцев люксовых машин и элитной недвижимости, а простые смертные вынуждены давать приличный крюк.

— Они забаррикадировали проезд в частный сектор, перекрыв все возможные заезды и установив этакий шлагбаум для себя. Отныне без их ведома туда не заехать. Зато теперь утром и вечером через улицу Александровскую мчит уйма автомобилей представительского класса, — пожаловался один из жителей района.

Ему, как и остальным, кто не владеет квадратными метрами на своей земле, чтобы добраться до ближайшего магазина, приходится делать крюк примерно в пять километров. Естественно, стоя в пробках.

В Хабаровске это далеко не первый подобный случай. В июне этого года в частном секторе на Океанской прямо поперек проезжей части житель города установил забор, который мешает проезду машин. Новая «постройка» появилась незаконно: никто не согласовывал установку заграждения, тем более что это территория принадлежит городу и возводить на ней какие-либо заборы местные жители не могут.

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