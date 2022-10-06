Кадровый конкурс «Лидеры возрождения» стартовал на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Регистрация открыта на сайте «Лидерывозрождения.рф.» Фото: Правительство Хабаровского края

Новым территориям необходима новая жизнь. Необходимо приводить в порядок инфраструктуру, создавая рабочие места и почву для роста будущих поколений. В связи с этим, на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей объявлен конкурс под общим названием «Лидеры возрождения», главная цель которого – поиск, развитие и поддержка руководителей, готовых взять в свои руки управление и организацию масштабных работ по восстановлению регионов.

Главный критерий для доступа к конкурсу – желание помогать, однако существует еще ряд определенных условий. Возрастной минимум участников – 20 лет. Кроме того, необходимо наличие управленческого опыта в течение хотя бы одного года. Принять участие могут даже действующие граждане РФ, однако они должны быть рождены на одной из территорий проведения конкурса, либо иметь опыт проживания на них ранее, либо обучаясь в одной из местных образовательных организаций не менее года. Помешает достойной заявке наличие судимости в юрисдикции РФ или на территориях проведения конкурса.

У желающих еще есть время на раздумья, однако, у каждого конкурса оно разное. Так, раньше всего регистрация закончится в ДНР – уже 17 октября. В ЛНР зарегистрироваться можно до 7 ноября, в Запорожской и Херсонской областях – до 14 ноября и 21 ноября соответственно.

- Люди хотят строить мирное будущее Запорожской области, и они хотят делать это вместе с Россией. Конкурс позволит не только в полной мере реализовать человеческий потенциал Запорожья, но и успешно интегрировать наши молодые кадры в российскую систему государственного управления, усилив тем самым наше общее единое государство, - отметил Евгений Балицкий, глава Запорожской области.

Не стоит думать, что одержав победу, конкурсантам придется взваливать всю работу на свои плечи. Лучшие HR-специалисты и эксперты России дадут победителям персональные рекомендации. Кроме того, на счет каждого из победителей поступит один миллион рублей, для обучения на территории Российской Федерации по персонально выбранной программе. Победители и финалисты пополнят кадровый резерв народной республики/области, откуда каждый после обучения будет иметь возможность попасть на руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления, на предприятия и в организации, некоммерческие организации и фонды.

Единственный ресурс, где можно пройти регистрацию – сайт «Лидерывозрождения.рф.» Создав личный кабинет, участник должен заполнить анкету, после чего написать эссе.

Регистрация на конкурс уже открыта, поэтому есть и первые претенденты на победу. Секретарь Молодежного парламента Донецкой Народной Республики Денис Долженков, уже оставивший заявку, полагает, что конкурс поможет развитию профессиональных навыков.

- Конкурс способствует дальнейшему профессиональному росту. Считаю, что, несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию и обстрелы, которые происходят каждый день, конкурс остается актуальным, так как призван выявить лидеров для того, чтобы в дальнейшем мы смогли участвовать в развитии нашей республики, в том числе в составе Российской Федерации, после референдума, - рассказал Денис Долженков.

По окончании периода регистрации, участники перейдут к дистанционному тестированию, который состоит из двух онлайн-тестов на базовые социокультурные знания и уровень управленческого потенциала.

Лучшие по итогам тестирования пройдут в полуфинал, который начнется уже в первом квартале 2023 года. В ходе полуфинальной и финальной стадии участникам предстоит достойно проявить себя в оценочных конференциях.

- Многие люди, как в республике, так и временно уехавшие за её пределы, хотят принять участие в восстановлении мирной жизни. Они расценивают участие в конкурсе как уникальный шанс найти свое место в будущем Донбасса. Я призываю тех, кто еще не подал заявку на участие, сделать это, - заявил Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики.