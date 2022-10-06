Три ресторана Хабаровска вошли ТОП-10 лучших заведений Дальнего Востока. Фото: сайт премии WHERETOEAT.

Популярные рестораны Хабаровска - Main Wine, «Амур» и «Дом» вошли в ТОП-10 лучших ресторанов Дальнего Востока по версии Национальной ресторанной премии WHERETOEAT Far East 2022. В той же десятке оказались рестораны Владивостока и Камчатки, при этом заведения дальневосточной столицы вырвались в тройку лидеров.

Самой премии Wheretoeat в этом году исполнилось 10 лет. Раньше рейтинг ресторанов составляли лишь по центральной России. Свой первый юбилей премия решила отметить грандиозным заходом на Дальний Восток.

Церемония награждения проходила на Камчатке, в spa-отеле «Лагуна». Победителем рейтинга стала владивостокская Zuma, второе место у грузинского заведения «Супра», к слову, этот ресторан завоевал престижную награду «Выбор СМИ». Тройку лидеров замкнул GUSTO Gastrobar, тоже владивостокский.

Хабаровчане в этой премии тоже оказались в лидерах. Проект Main Wine вошел в пятерку лучших. О том, как проходило голосование «КП» - Хабаровск» рассказала управляющая рестораном, участник голосования премии Анастасия.

- Эта премия независимая, ее особенность в том, что голосуют не гости, а коллеги. Я и еще двое моих коллег были участниками-экспертами. Само голосование происходит следующим образом: участнику предоставляют личный кабинет на сайте премии, затем приходит ссылка и, пройдя по ней, человек голосует. При этом каких-то конкретных критериев нет, но ты должен в этом ресторане побывать и считать, что он достоин быть в рейтинге. Разумеется, за себя голосовать нельзя. Только за коллег, - рассказала Анастасия.

Всего одному участнику дается возможность проголосовать за 10 ресторанов. Шкала 10-бальная, где 10 – самая высокая оценка, а единица означает, что ресторан тоже должен попасть в 10-ку, но, например, впечатлил эксперта меньше других.

- Это признание дает свои преимущества, о ресторане узнают больше людей, к нему привлекается больше внимания. Мы вошли в пятерку лучших ресторанов. Более того, наша гордость еще и в том, что шеф-повар и шеф-сомелье вошли в пятерки лучших в своих номинациях.

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