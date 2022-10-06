Все началось с загоревшегося чека: на дороге в ЕАО дотла сгорел автомобиль Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Горящий на приборной панели машины чек – не просто желтый огонек, и не обращать на него внимание - глупо, а порой и опасно для жизни. Чек сигнализирует о какой-то неисправности, которая может привести к беде. Так случилось с автомобилистом из ЕАО – прямо на трассе его машина вспыхнула и через несколько минут полностью сгорела. Благо, что мужчина успел спастись.

Все началось с загоревшегося чека: на дороге в ЕАО дотла сгорел автомобиль Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Происшествие случилось днем 6 октября, автомобиль двигался из Хабаровска в Биробиджан, но конечной точкой для ГАЗ Соболь стал отнюдь не областной центр. Машина загорелась на дороге не далеко от железнодорожного переезда.

Все началось с загоревшегося чека: на дороге в ЕАО дотла сгорел автомобиль Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Очевидцы, проезжающие мимо, звонили, сообщали, что машина горит. Водитель сказал, что у него горел чек на панели, и возможно произошло короткое замыкание, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Все началось с загоревшегося чека: на дороге в ЕАО дотла сгорел автомобиль Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В момент возгорания водитель выскочил из машины и попытался самостоятельно потушить огонь, но у него ничего не получилось. С огнем справились в итоге подоспевшие пожарные.

Все началось с загоревшегося чека: на дороге в ЕАО дотла сгорел автомобиль Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В 13:13 поступило первое сообщение о возгорании, в 13:28 пожарные были на месте ЧП, а в 13:38 уже все потушили. К этому времени машина уже полностью сгорела. В момент возгорания в салоне был только водитель, он не пострадал.

Все началось с загоревшегося чека: на дороге в ЕАО дотла сгорел автомобиль Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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