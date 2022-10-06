15 центров поддержки семей мобилизованных граждан начали работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

По поручению губернатора в Хабаровском крае открыли 15 Центров поддержки семей мобилизованных граждан. Они начали работу с 4 октября. Теперь родственники призванных на службу могут получить комплексную помощь: консультации о видах соцподдержки, содействие в трудоустройстве, решение бытовых, социальных проблем и многое другое.

- Работники Центров могут проверить условия жизни семей, которые обращаются за помощью. После этого они составляют отчет со списком вопросов, которые нужно решить. Дальше используют все возможности государственной системы, привлекают организации для оказания адресной поддержки, - рассказали в министерстве соцзащиты Хабаровского края.

Пункты комплексной помощи открывают на базе центров занятости и соцобслуживания.

СПИСОК ЦЕНТРОВ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

В регионе открыто 15 центров поддержки семей мобилизованных граждан. Полный список с адресами и телефонами опубликовало правительство Хабаровского края:

- Хабаровск: КГКУ «Центр занятости населения Хабаровска и Хабаровского района». Нагишкина, 9; 8 (4212) 75-99-11.

- Комсомольск: КГБУ «Комсомольский-на-Амуре комплексный центр социального обслуживания населения». Васянина, 20; 8 (4217) 53-21-05 или 8 (4217) 53-21-86.

- Амурский район: КГКУ «Центр занятости населения города Амурска». Проспект Октябрьский, 18; 8 (42142) 99-5-48.

- Аяно-Майский район: КГБУ «Аянский комплексный центр социального обслуживания населения». Село Аян, улица Пшеничного, 2; 8 (42147) 2-14-59.

- Бикинский район: КГБУ «Бикинский комплексный центр социального обслуживания населения». Октябрьская, 32; 8 (42155) 2-25-66.

- Ванинский район: КГБУ «Ванинский комплексный центр социального обслуживания населения». Ванино,1-я Линия, 7; 8 (42137) 7-74-36.

- Верхнебуреинский район: КГБУ «Чегдомынский комплексный центр социального обслуживания населения». Чегдомын, Центральная, 43а; 8 (42149) 5-22-68.

- Вяземскйи район: КГБУ «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения». Вяземский, Коммунистическая, 17; 8 (42153) 3-38-15.

- Нанайский район: КГБУ «Троицкий комплексный центр социального обслуживания населения». Троицкое, Калинина, 99; 8 (42156) 4-18-31.

- Николаевский район: КГБУ «Николаевский-на-Амуре комплексный центр социального обслуживания населения». Николаевск, Луначарского, 138; 8 (42135) 2-97-50.

- Район имени Лазо: КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по району имени Лазо». Переяславка, Центральная, 5; 8 (42154) 21-7-45.

- Советско-Гаванский район: КГБУ «Советско-Гаванский комплексный центр социального обслуживания населения». Советская Гавань, Пионерская, 15; 8 (42138) 4-47-54.

- Солнечный район: КГБУ «Солнечный комплексный центр социального обслуживания населения». Солнечный, Парковая, 5, корпус В; 8 (42146) 2-56-35.

- Тугуро-Чумиканский район: КГБУ «Чумиканский комплексный центр социального обслуживания населения». Село Чумикан, Северная, 3; 8 (42143) 9-15-78.

- Ульчский район: КГБУ «Богородский комплексный центр социального обслуживания населения». Село Богородское, Партизанская, 51а; 8 (42151) 5-16-04.

Все центры поддержки семей мобилизованных работают по будням с 9:00 до 18:00.

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