Техосмотр автомобиля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году изменились правила проведения техосмотра. Представители ГИБДД по Хабаровскому краю рассказали, что теперь эта процедура является добровольной для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов. При этом транспорт, такой как автомобили такси, автобусы и грузовики должны проходить техосмотр как и прежде, в обязательном порядке.

Также обязательное прохождения техосмотра необходимо при следующих обстоятельствах:

- постановка на учет транспортного средства, которому исполнилось четыре года, включая год изготовления;

- при смене владельца автомобиля, которому исполнилось четыре года, включая год изготовления;

- при внесении изменений в конструкцию автомобиля или основных агрегатов;

- если инспектор ГИБДД визуально нашел признаки неисправности, расценив ее как угрозу безопасности дорожного движения и вынес предписание на прохождение ТО.

Перечень проверяемых параметров состоит из 55 пунктов Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОХОДИТЬ ТЕХОСМОТР

Возраст автомобиля определяется с года производства, а не с момента покупки. Исходя из новых правил, транспортные средства в возрасте до четырех лет освобождаются от прохождения техосмотра. Однако никто не мешает владельцу самостоятельно определять промежутки обслуживания своего железного коня.

Если авто в возрасте от четырех до десяти лет, то процедуру технического осмотра необходимо проводить раз в два года, а если старше десяти лет - ежегодно.

Коммерческий транспорт, такой как такси, автобусы и грузовики не старше пяти лет должны проходить техосмотр каждый год, а если старше - раз в полгода.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

Для прохождения техосмотра водителям понадобятся:

- паспорт владельца автомобиля;

- паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства или любой другой документ, идентифицирующий автомобиль.

КАК ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР

В новой редакции технического осмотра по-прежнему проверяются замки дверей и кузова, а также механизмы регулировки и фиксации сидений. По новым правилам запрещено демонтировать или переставлять внешние световые приборы, то есть поворотники или противотуманные фары.

Однако список исследуемых неисправностей сократился на 27 пунктов.

- Диагностическая карта, которая ранее имела 82 пункта проверки теперь составляет 55 позиций. Какие-то пункты, не несущие нагрузку на состояние транспортного средства, убрали, какие-то объединили. Для добросовестных водителей, которые следят за состоянием авто, никогда не составляло труда пройти технический осмотр, - рассказал «КП» - Хабаровск» Дмитрий Кладко, исполняющий обязанности начальника отделения технического надзора УГИБДД по Хабаровскому краю.

В Хабаровском крае установлены предельные размеры платы за техосмотр. Они составляют от 284 до 2500 рублей.

Теперь техосмотр добровольный Фото: Алексей БУЛАТОВ

После сверки документов с идентификационными номерами автомобиля эксперт-техник проверяет тормоза, шины, колеса, рулевую рейку, фары, зеркала, двигатель и салон. Общее время проверки занимает не более 30 минут.

После прохождения всех процедур владелец транспортного средства получает на руки диагностическую карту, в которой появляется отметка о том, что автомобиль безопасен и его можно эксплуатировать на дорогах общего пользования.

А если находится какая-то техническая неисправность, то в карте ставят отметку о необходимости устранения недостатков. На это отведено 20 календарных дней. Затем необходимо вновь приехать на ТО, чтобы повторно пройти осмотр. Эксперты проверят только те агрегаты, к которым возникли вопросы, поэтому проверка займет меньше времени.

ТЕХОСМОТР В ХАБАРОВСКЕ АДРЕСА

На территории Хабаровского края 25 операторов имеют аккредитацию на проведение технического осмотра. При этом проводить ТО автобусов уполномочены только 15 операторов.

Хабаровск:

- Краснореченская, 90

- Краснореченская, 94, строение 19

- Воронежская, 41

- Лермонтова, 1

- Трехгорная, 129

- Воронежская, 1В

- Воронежская, 1Г

- Воронежская, 3

- Проспект 60-летия Октября, 137А

- Зеленая, 3В

- Карла Маркса, 96

- Промышленная, 19

- Безымянная, 32

- Индустриальная, 8А

- Индустриальная, 8А/3

- Окружная, 2Б

Комсомольск-на-Амуре:

- Лесная, 48, строение 1

- Тракторный переулок, 11, корпус 2

- Магистральное шоссе, 6, корпус 3

- Северное шоссе, 10, корпус 3, литера А

Ванино:

- Строителей, 16

Бикин:

- Тигровая, 4

- Лазо, 100

Чегдомын:

- Торговая, 27В

Переяславка:

- Мелиораторов, 10А, строение 3

Вяземский:

- Коммунистическая, 43

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