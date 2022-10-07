Михаил Дегтярев: «Только высокая конкуренция может обеспечить развитие не только краю, но и всей стране»

Процедуры проведения контрактования требуют пристального внимания в связи с внешнеполитической ситуацией Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошла рабочая встреча между губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю Татьяной Тютяниной. Главным вопросом на повестке сегодняшнего дня стал процесс заключения контрактов в условиях нынешних ограничений.

Внешнее санкционное давление продолжает набирать обороты - в ближайшее время готовится к запуску очередной пакет санкций. Контрактная система считается одной из составных частей российской экономики, в целом. Сегодня, по словам главы региона, эта система преодолевает непростые времена, что требует немедленного реагирования.

- В свете этих обстоятельств нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача реализовать комплекс первоочередных мер, направленных на стабилизацию экономики в целом и системы контрактования в частности. Главная задача – адаптация региональной закупочной деятельности к работе в новых экономических условиях, - заявил Михаил Дегтярев.

Внешнеполитическая ситуация на текущий день, действительно, вносит свои коррективы. Так, руководитель краевого УФАС Татьяна Тютянина сообщила, что в 2022 году все чаще принимаются решения об осуществлении закупок у единственного поставщика.

Губернатор, в свою очередь, уточнил, в каких случаях можно прибегнуть к данному механизму. Для этого должны сложиться определенные условия: либо продавец, которым, в основном, является подрядная организация, успел зарекомендовать себя в качестве добросовестного и благонадежного партнера, либо сроки, поставленные для выполнения тех или иных задач, сильно сокращены.

- Мы работаем согласно действующему законодательству. Сегодня федеральное правительство предоставило субъектам полномочия по установлению единственного поставщика, что минимизирует последствия от санкционного давления недружественных стран. И к этому праву мы прибегаем только в оправданных ситуациях, поскольку лично заинтересованы в росте конкуренции. Только высокая конкуренция может обеспечить развитие не только краю, но и всей стране.

Под занавес встречи стороны затронули сотрудничество правительства Хабаровского края и антимонопольного органа. В качестве одного из перспективных направлений - организация ФАС консультативной и методической помощи заказчикам субъекта на постоянной основе.