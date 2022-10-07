Придется сменить гардероб: появился точный прогноз погоды в Хабаровском крае на выходные Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

После холодной рабочей недели осень все же сжалилась над жителями Хабаровска и решила сделать небольшую передышку. В грядущие выходные краевую столицу ждет потепление - погода в субботу и воскресенье обещает быть солнечной и сухой. Возможно, жители Хабаровска даже смогут снять шапки и теплые свитера, которыми спасались всю прошлую неделю.

О том, что в крае еще будут теплые осенние деньки, рассказала в эфире РАДИО КП начальник гидрометцентра Светлана Агеева.

- Обязательно порадуем хабаровчан хорошим прогнозом, в эти выходные дни в большинстве районов края будет преобладать погода без осадков и даже солнечная, - сказала Светлана Агеева. - Конечно, в утренние часы температуры отрицательные, но они слабо отрицательные, от 0 до -5, а днем воздух будет прогреваться.

Так, в субботу термометры в регионе будут показывать от 8 до 13 градусов выше нуля. На севере Хабаровского края температура чуть ниже - от +3 до +8. А вот в воскресенье будет значительно теплее, на юге Хабаровского края воздух прогреется до +11... +16... градусов.

На дворе уже почти середина октября, и пока небеса еще дают хабаровчанам возможность погулять по городу и не озябнуть, ею нужно пользоваться, а потому, в грядущие выходные 8 и 9 октября обязательно запасайтесь термосом с горячим чаем и отправляйтесь бороздить городские парки.

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